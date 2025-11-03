Apples große Weihnachtsüberraschung: Zwei Bestseller stehen kurz vor der Ablöse

Apple zieht vor Weihnachten noch einen Joker – und niemand außer einem Experten hat damit gerechnet.

Apple steht offenbar kurz davor, zwei beliebte Produkte in ein neues Zeitalter zu schicken. Ein frisches Apple TV und ein neuer HomePod mini sollen schon in Kürze erscheinen – womöglich noch im November. Laut Bloomberg-Insider Mark Gurman deuten interne Vorbereitungen darauf hin, dass Apple seine TV-Box und den smarten Mini-Lautsprecher rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft aktualisiert. Beide Modelle sind bereits in immer weniger Stores verfügbar – ein starkes Indiz dafür, dass Nachfolger bereitstehen.

Neue Apple-Produkte am 11. November?

In seinem aktuellen „Power On“-Newsletter berichtet Gurman, dass die Apple-Stores für den 11. November eine ungewöhnliche Nacht-Aktualisierung planen. Nach Ladenschluss sollen Auslagen neu arrangiert und offenbar Produkte für den nächsten Tag platziert werden. Klassischer Apple-Move: Solche geheimen Over-Night-Umstellungen gab es schon häufiger, kurz bevor neue Hardware im Verkauf auftauchte.

Der Zeitpunkt könnte zwar schlicht mit der wichtigsten Kaufphase des Jahres zusammenfallen, doch Gurman betont, dass die Lagerbestände von Apple TV und HomePod mini zuletzt spürbar gesunken sind. Ein klarer Fingerzeig: Die bisherigen Geräte laufen aus, Nachfolger stehen in den Startlöchern.

Warum gerade jetzt? Apple hat noch etwas zu zeigen

Apple hat offiziell angekündigt, dass in diesem Jahr keine weiteren Macs mehr erscheinen. Damit bleiben als Kandidaten für ein letztes Hardware-Feuerwerk logischerweise nur noch Apple TV und HomePod mini übrig. Beide Produkte sollen laut Gurman zudem dazu dienen, neue Siri- und Apple-Intelligence-Funktionen zu demonstrieren, die für 2026 groß aufschlagen sollen.

Ein aktualisiertes Apple-Ökosystem rund um Sprachsteuerung und KI-Features? Klingt genau nach dem, was Apple im Smart-Home-Segment momentan braucht, um gegen Google und Amazon wieder etwas offensiver aufzustellen.

Was bedeutet das für Käuferinnen und Käufer?

Wer derzeit mit dem Kauf eines Apple TV oder HomePod mini liebäugelt, sollte eventuell noch kurz Geduld beweisen. Die Ausdünnung der Lagerbestände spricht eine deutliche Sprache – und im Zweifel dürfte Apple die neuen Modelle preislich ähnlich positionieren. Das macht ein Abwarten gerade jetzt sinnvoll.

Wichtig: Selbst wenn Apple die Geräte wider Erwarten nicht mehr in diesem Monat bringt, bezeichnet Gurman den Launch als „nicht mehr weit entfernt“. Lange werden wir also definitiv nicht mehr warten müssen.