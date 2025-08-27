Apples Kopfhörer-Bestseller kostet nicht mal 20 Euro bei Amazon

Die Apple EarPods sind kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer, die jeden Monat tausendfach in Warenkörben landen – und das schon seit Jahren. Also ich muss zugeben, ein paar Vorteile haben die Dinger schon. Das Design beispielsweise, das ist einfach legendär. Dieser markante Look mit dem weißen Kabel lässt sich bis zum ersten iPod zurückverfolgen – das war im Jahr 2001! Die heutigen Modelle haben ergonomische Gehäuse und einen USB-C-Stecker. Kein Pairing, kein Aufladen – einstöpseln und fertig. Gesteuert wird mit dieser Fernbedienung. Vorteil Nummer 3 sind der Preis und die Verarbeitungsqualität. 19 Euro für einen Original-Apple-Artikel sind echt okay. Nicht vergessen: Das ist die Firma, die 25 Euro für Ladekabel und 850 Euro für irgendwelche Rollen verlangt. Das Mikro hat eine solide Soundquali und schlägt auch heute noch viele Drahtlos-Lösungen. Hört ihr ja selbst. Das war es dann aber auch mit Vorteilen. Je nachdem, wie gut die EarPods in den Ohren sitzen, gebe ich dem Klang beim Musikhören eine Note irgendwo zwischen ausreichend und befriedigend. Dass Kabelgeräusche beim Laufen auftreten können, macht die Sache nicht besser. Umgebungslärm wird fast null abschirmt und sowas wie Active Noise Cancelling gibt‘s auch nicht. Insgesamt sind die Apple EarPods sowas wie die Definition von „gut genug“. Wenn euch der Kultfaktor nicht so wichtig ist, dann schaut euch ruhig nach Alternativen um. Viele kabelgebundene In-Ears mit Silikonaufsätzen sitzen besser und klingen besser (beispielweise die Soundmagic E11D bei Amazon). Für nicht mal 50 Euro bekommt ihr auch schon echt feine True-Wireless-Kopfhörer mit ANC, wie die CMF Buds 2 (bei Amazon anschauen).