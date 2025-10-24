Apples MacBook Pro und iPad mit M5 haben einen großen Vorteil und einen unerwarteten Nachteil

Der M5 bringt mehr Leistung, aber weniger Ausdauer.

Apple hat beim neuen M5-Chip erneut an der Leistungsschraube gedreht: höherer Takt, mehr Effizienz – und etwas mehr Energiehunger. In Tests zeigt sich der Chip als echter Spitzenreiter, doch iPad Pro und MacBook Pro büßen dafür etwas Akkulaufzeit ein (Quelle: Notebookcheck).

Apples M5: Mehr Takt, mehr Saft

Mit dem M5 startet Apple bereits die dritte Generation seines 3-nm-Prozesses und hebt den CPU-Takt deutlich an. Das Ergebnis: der derzeit schnellste Single-Core-Prozessor, den man kaufen kann. Selbst Intels Desktop-Flaggschiff Core Ultra 9 285K muss sich geschlagen geben.

Der Leistungssprung hat allerdings seinen Preis. Laut Notebookcheck zieht der neue Chip im MacBook Pro 14 und iPad Pro unter Last spürbar mehr Strom. Während der M4 rund 24 Watt verbrauchte, genehmigt sich der M5 kurzfristig bis zu 30,5 Watt und pendelt sich bei etwa 27,5 Watt ein. Klingt nach wenig – summiert sich aber über den Tag und kostet spürbar Akkulaufzeit.

Stark im ARM-Vergleich – und Hoffnung auf den M6

Trotz des höheren Energiebedarfs bleibt der M5 beeindruckend effizient. Gegenüber AMDs und Intels x86-Prozessoren liegen Apples ARM-Chips weiter klar vorn – auch wenn Qualcomm mit dem Snapdragon X1 Elite langsam aufschließt. Bemerkenswert: Der passiv gekühlte M5 im iPad Pro übertrifft in der Single-Core-Leistung viele Desktop-Rechner mit Lüfter (Quelle: Notebookcheck).

Auch bei Multi-Core- und Grafik-Performance legt Apple zu. Die Energie wird gezielter eingesetzt, was die Gesamteffizienz weiter verbessert. Die M5-Generation verkörpert damit den typischen Apple-Mix aus roher Leistung und Feintuning – mit dem kleinen Kompromiss beim Akku.

Trotz aller Fortschritte blickt alles auf den M6. Mit der erwarteten 2-nm-Fertigung könnte Apple wieder mehr Leistung und längere Laufzeiten vereinen. Bis dahin zeigt der M5 eindrucksvoll, wie weit sich ARM-Architekturen heute dehnen lassen – auch wenn das ein paar Watt mehr kostet.