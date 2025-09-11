Apples Mega-Flop der letzten Jahre bekommt zweite Chance – jetzt wird’s billiger und leichter

Schwer, teuer, gefloppt – doch jetzt plant Apple die überraschende Kehrtwende.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apples Mixed-Reality-Headset Vision Pro gilt bisher als Mega-Flop – zu teuer, zu schwer, zu wenig alltagstauglich – zu wenig Menschen haben daran Interesse, Doch nun gibt es Hoffnung: Laut Apple-Insider Ming-Chi Kuo arbeitet Apple an einer deutlich günstigeren und leichteren Version. Das Modell mit dem Namen Vision Air soll 2027 erscheinen, über 40 Prozent weniger wiegen und mehr als 50 Prozent günstiger sein (Quelle: MacRumors).

Anzeige

Apple Vision Air: Deutlich leichter als die Vision Pro und viel günstiger

Die aktuelle Vision Pro bringt zwischen 600 und 650 Gramm auf die Waage. Schon nach kurzer Nutzung berichten viele Anwender von Ermüdungserscheinungen. Bei der Vision Air will Apple genau hier ansetzen: Das Headset soll weniger als 400 Gramm wiegen und damit erheblich komfortabler werden. Möglich macht dies laut Kuo eine interne Struktur aus Titan, ein dünneres Design sowie ein überarbeitetes Batteriegehäuse.

Ein Erfolg ist die Apple Vision Pro bisher nicht:

Noch schwerer wiegt allerdings der Preis. Mit 3.499 US-Dollar (in Deutschland rund 4.000 Euro) war und ist die Vision Pro für die meisten Interessenten schlicht unerschwinglich. Das Vision Air soll dagegen mehr als 50 Prozent günstiger werden – also etwa 1.750 US-Dollar kosten. In Europa könnte der Preis sogar noch niedriger ausfallen, da der Euro aktuell gegenüber dem Dollar stärker dasteht. Bei einem Preis von deutlich unter 2.000 Euro würde das Headset erstmals in Preisregionen eines High-End-MacBooks oder des gemunkelten Falt-iPhones rücken.

Anzeige

Die Erwartungen in Cupertino sind hoch: Während Apple von der Vision Pro bislang nur circa 400.000 Geräte verkaufte, soll die Vision Air im Jahr 2027 erstmals die Millionenmarke knacken. Damit könnte das Headset nicht nur die Verkaufszahlen ankurbeln, sondern auch das angeschlagene Image der Vision Pro retten.

Unser Eindruck: Apple setzt auf einen Neustart

Die Vision Pro hat sich bislang nicht zum erhofften Kassenschlager entwickelt. Mit der Vision Air will Apple jedoch künftig alles besser machen: leichter, günstiger, alltagstauglicher. Ob der zweite Anlauf gelingt, wird sich 2027 zeigen – doch die Chancen stehen deutlich besser als beim teuren Erstlingswerk.