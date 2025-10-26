Apples perfide Idee: Beim iPhone okay, beim MacBook einfach nur mies

Beim iPhone ging’s noch durch – aber jetzt schießt Apple echt den Vogel ab.

Schon mitbekommen? Beim neuen MacBook Pro mit M5-Chip hat Apple kurzerhand das Netzteil gestrichen – zumindest in Europa. Was beim iPhone oder der Apple Watch noch halbwegs nachvollziehbar war, wird beim MacBook zur echten Zumutung. Die offizielle Begründung: Die EU-Regeln zur Wahlfreiheit und – natürlich – Umweltschutz. Doch wer genau hinschaut, erkennt: Hier nutzt Apple die Gesetzeslage clever aus – zum Nachteil der Kundinnen und Kunden. Den ganzen Sachverhalt nehme ich jetzt in der aktuellen Aushabe der Wochenendkolumne hier bei GIGA auseinander.

MacBook ohne Netzteil: EU-Regelung? Ja – aber bitte richtig

Apple beruft sich auf die kommende EU-Vorgabe, nach der Kunden künftig frei entscheiden können sollen, ob sie ein neues Gerät mit oder ohne Netzteil kaufen. Klingt erstmal fair, oder? Nur hat Apple diese Wahlfreiheit einfach nicht umgesetzt. Statt zwei Varianten anzubieten – mit und ohne Netzteil – gibt’s in Europa nur die Version ohne. Wer also ein Netzteil braucht, darf nachzahlen.

Das ist kein Muss, das ist eine Marketing-Entscheidung. Denn die EU schreibt keine Pflicht zum Weglassen vor, sondern nur die Option. Apple wählt also den radikalen Weg – vermutlich, weil sich das durch geringere Prozesskosten in der Bilanz einfach besser rechnet.

Nachhaltigkeit als Vorwand

Natürlich argumentiert Apple, man tue das alles der Umwelt zuliebe. Klingt schön grün – und funktioniert beim iPhone vielleicht auch halbwegs. Schließlich liegen bei vielen Nutzern längst ungenutzte USB-Ladegeräte in der Schublade.

Aber beim MacBook? Da sieht’s anders aus. Das neue MacBook Pro mit M5-Chip braucht rund 70 Watt Ladeleistung – und das können eben nur wenige Netzteile liefern. Wer also nicht gerade zufällig ein passendes Ladegerät zu Hause hat, muss eins nachkaufen – meist das Original von Apple, versteht sich.

Und wer sich fragt, ob vielleicht ein alter MagSafe-Adapter passt: Leider nein. Apple hat zwar den Anschluss beibehalten, aber Generationen und Leistungsstufen unterscheiden sich. Für viele Kunden heißt das also im Zweifelsfall: Neues MacBook, neues Netzteil.

Preisnachlass?

Immerhin, könnte man sagen: Apple hat das neue MacBook Pro hierzulande um 100 Euro im Preis gesenkt. Klingt fair – ist es aber nicht wirklich. Denn der günstigere Eurokurs hätte ohnehin für eine Preisanpassung gesorgt. Das Fehlen des Netzteils ist dabei höchstens ein willkommener Nebeneffekt für Apple.

Wer den Preisvorteil also als Entschädigung sehen will, greift zu kurz. Faktisch spart Apple wahrscheinlich Kosten, verlagert die Verantwortung aber auf die Kunden und verkauft Nachhaltigkeit als Tugend – obwohl sie in diesem Fall kaum greift.

Als Apple vor einigen Jahren das Netzteil beim iPhone strich, war der Aufschrei groß – aber nachvollziehbar. Die meisten Menschen besitzen längst mehrere USB-Ladegeräte. Der Schritt war also zumindest teilweise logisch.

Beim MacBook dagegen ist die Entscheidung schlicht kundenfeindlich. Kaum jemand hat ein passendes 70-Watt-Netzteil zu Hause, und ohne das ist das Gerät schlicht nicht nutzbar. Hier geht’s also nicht mehr um Umweltbewusstsein, sondern um Profitoptimierung unter dem grünen Deckmäntelchen.

Mein Urteil: Eine „Idee“ mit Beigeschmack

Apple zeigt erneut, wie man Regelungen clever interpretiert, um das Maximum herauszuholen – allerdings nicht unbedingt für den Kunden. Während man beim iPhone noch mit einem Augenzwinkern sagen konnte: „Okay, das passt schon“, ist das beim MacBook einfach nur mies.

Und das Schlimmste: Diese Entscheidung dürfte kein Einzelfall bleiben. Jede kommende MacBook-Generation wird wohl ebenfalls ohne Netzteil ausgeliefert. Ob Apple dann wenigstens noch ein paar Euro Preisnachlass gewährt oder den „Schwund“ einfach einkalkuliert, bleibt abzuwarten. Eines steht jedenfalls fest: Perfide bleibt die Idee.