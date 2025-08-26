Apples Problemkind: 5 Jahre alt – und keine Chance auf ein Update

Ein Luxusprodukt, das für Apple längst zum Problem geworden ist.

Schlechte Nachrichten für alle Fans der AirPods Max: Eine zweite Generation der Premium-Kopfhörer von Apple lässt weiter auf sich warten. Laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman gibt es aktuell keinerlei Hinweise darauf, dass Apple bald ein echtes Upgrade plant – und das nach fast fünf Jahren seit der Markteinführung.

Zwischen Hype und Desinteresse: Apples Dilemma mit den AirPods Max

Wie Gurman in seinem „Power On“-Newsletter schreibt, stecken die AirPods Max in einer Art kommerzieller Sackgasse. Sie sind erfolgreich genug, dass Apple sie nicht vom Markt nehmen kann, aber offenbar nicht populär genug, um in eine aufwendige Neuentwicklung zu investieren.

Diese Einschätzung deckt sich mit einem früheren Bericht von Analyst Ming-Chi Kuo, der eine mögliche zweite Generation frühestens für 2027 in Aussicht stellt. Bis dahin könnten Käuferinnen und Käufer also weiter auf ein echtes Upgrade warten – oder zu Alternativen greifen.

Gurman betont außerdem, dass Apples Audio-Team derzeit andere Prioritäten setzt. Im Fokus stehen jährliche Updates für die regulären AirPods (Pro) sowie die Weiterentwicklung von Audiotechnologien in anderen Produkten wie dem iPhone oder Vision Pro. Für die AirPods Max bleibt da offenbar wenig Raum.

Das zeigte sich schon im letzten Jahr: Apple beschränkte sich damals auf ein USB-C-Update – notwendig wegen der EU-Vorgaben – und ein paar neue Farben. Technische Verbesserungen? Fehlanzeige.

Fast fünf Jahre Stillstand

Zur Erinnerung: Die AirPods Max kamen bereits im Dezember 2020 auf den Markt. Seitdem hat sich – abgesehen von den erwähnten kleineren Anpassungen – nichts Wesentliches getan. Für Apple-Verhältnisse ist das eine Ewigkeit, denn andere Produkte erhalten in der Regel deutlich schneller entsprechende Aktualisierungen.

Wer also auf AirPods Max 2 hofft, muss viel Geduld mitbringen – oder akzeptieren, dass Apple mit seinen teuren Over-Ears offenbar kein großes Risiko mehr eingehen will.

