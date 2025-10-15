Apples verwirrende Umbenennung: Deshalb musste das Plus jetzt weichen

Ein kleines Detail verschwindet – und plötzlich fragt sich jeder: Warum gerade jetzt, Apple?

Update vom 15. Oktober 2025: Apple hat bekanntlich das „Plus“ bei Apple TV+ gestrichen – der Streamingdienst heißt jetzt schlicht Apple TV. Laut Eddy Cue, Apples Senior Vice President of Services, sei dies der richtige Zeitpunkt gewesen: Der Dienst habe sich etabliert, eine Unterscheidung durch das „Plus“ sei daher überflüssig geworden. Im Podcast The Town erklärte Cue außerdem, dass Apple keine Verwechslungsgefahr mit der Hardware sehe. Die heiße weiterhin Apple TV 4K, während die App auf allen Geräten einfach Apple TV genannt werde. Apples Entscheidung: konsequent und, so Cue, längst überfällig (Quelle: 9to5Mac).

Originaler Artikel vom 14. Oktober 2025:

Apple hat seinem Streaming-Dienst einen neuen Namen verpasst – und das sorgt prompt für Stirnrunzeln. Aus Apple TV+ wird künftig schlicht Apple TV. Das Unternehmen kündigte die Änderung beiläufig in einer Pressemitteilung an. Doch was auf den ersten Blick nach einem simplen Rebranding aussieht, könnte Nutzerinnen und Nutzer bald ordentlich verwirren.

Apples überraschende Namensänderung versteckt in unscheinbarer Pressemitteilung

Im Rahmen der Streaming-Ankündigung zum kommenden Formel-1-Film „F1: The Movie“ (in Deutschland einfach „F1“, ab dem 12. Dezember bei Apple direkt in der Flatrate) ließ Apple die Bombe platzen: Am Ende der Mitteilung heißt es lapidar, „Apple TV+ heißt jetzt einfach Apple TV und hat eine lebendige neue Identität“ (Quelle: Apple).

Auf der offiziellen Website wurde die Änderung bislang jedoch noch nicht vollständig umgesetzt. Auch was genau hinter der sogenannten „lebendigen neuen Identität“ steckt, bleibt unklar. Offenbar arbeitet Apple derzeit noch an der visuellen und inhaltlichen Anpassung seines Streaming-Angebots.

Was bleibt gleich – und was ändert sich?

Laut Apple bleibt der Dienst an sich unverändert. In der Beschreibung des Angebots wird bereits der neue Name verwendet:

„Apple TV ist in der Apple TV App in über 100 Ländern und Regionen auf über 1 Milliarde Bildschirmen verfügbar … für 12,99 US-Dollar pro Monat mit einer siebentägigen kostenlosen Testphase.“

Auch die bekannten Aktionen gelten weiter: Wer ein neues iPhone, iPad, Apple TV oder einen Mac kauft, erhält drei Monate kostenlosen Zugriff auf den Streaming-Dienst. Inhaltlich scheint sich also nichts zu ändern – die Anpassung betrifft ausschließlich die Marke und Außendarstellung.

Apple schafft Verwirrung mit doppeltem „Apple TV“

Und hier beginnt das Problem: Der Name „Apple TV“ steht längst nicht nur für den Streaming-Dienst. Apple verkauft seit Jahren eine Set-Top-Box unter dem gleichen Namen, und die Apple TV App dient als Sammelstelle für Filme, Serien und andere Inhalte – inklusive Drittanbieter-Angeboten.

Mit dem neuen Branding heißen nun App, Hardware und Streaming-Dienst gleich. Das dürfte selbst eingefleischte Apple-Fans ins Grübeln bringen. Warum Apple diesen Schritt geht, bleibt bislang ein Rätsel – offizielle Begründung? Fehlanzeige.

Wir spekulieren mal: Möglich, dass Apple seine Markenstruktur vereinfachen möchte. Die Trennung zwischen Apple TV, Apple TV App und Apple TV+ war für viele Nutzer ohnehin nicht intuitiv. Doch ironischerweise könnte die Vereinfachung das Gegenteil bewirken: mehr Verwirrung statt Klarheit. Apple setzt damit wohl auf die Strahlkraft der Kernmarke „Apple TV“ – ein Name, der im Alltag längst etabliert ist. Ob das reicht, um die Nutzer mit ins Boot zu holen, bleibt abzuwarten.

Im Ergebnis: Einfacher Name, komplizierte Wirkung

Was als Marketing-Feinschliff gedacht war, dürfte in der Praxis für Diskussionen sorgen. Apple TV+ ist tot, es lebe Apple TV – doch mit gleichnamiger Hardware und App im selben Ökosystem könnte selbst der treueste Fan bald den Überblick verlieren.