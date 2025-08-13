Apps für die Reisepackliste: Mit smarten Pack-Tools entspannt verreisen

Nie wieder die Zahnbürste vergessen: Mit Pack-Apps könnt ihr eure Reisepackliste erstellen – abgestimmt auf Wetter, Dauer, Ziel und Aktivitäten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Darum sich Pack-Apps lohnen

Wenn ihr mehr als nur einen kurzen Wochenendtrip plant, helfen euch Pack-Apps, effizient und stressfrei zu packen. Die Apps erstellen automatisch passende Listen – basierend auf Zielort, Reisedauer, Wetter und geplanten Aktivitäten. So startet ihr entspannt in den Urlaub.

Anzeige

Diese Apps helfen euch beim Packen

Ob für den Familienurlaub, eine Geschäftsreise oder einen Solo-Trip – die folgenden Pack-Apps unterstützen euch dabei, organisiert zu bleiben und wirklich alles Wichtige einzupacken:

PackPoint (im Apple Store und PlayStore ansehen): PackPoint gehört zu den meistempfohlenen Packlisten-Apps. Ihr gebt Ziel, Reisedauer, Aktivitäten und Reiseanlass ein: Die App erzeugt daraufhin eine passende Packliste unter Berücksichtigung des Wetters vor Ort. In der Gratisversion sind viele Funktionen enthalten, Premium (2,99 Euro pro Jahr) bietet Templates, Evernote- & TripIt-Integration. Die App hat 4,7 von fünf Sternen im Apple Store.

(im Apple Store und PlayStore ansehen): PackPoint gehört zu den meistempfohlenen Packlisten-Apps. Ihr gebt Ziel, Reisedauer, Aktivitäten und Reiseanlass ein: Die App erzeugt daraufhin eine passende Packliste unter Berücksichtigung des Wetters vor Ort. In der Gratisversion sind viele Funktionen enthalten, Premium (2,99 Euro pro Jahr) bietet Templates, Evernote- & TripIt-Integration. Die App hat 4,7 von fünf Sternen im Apple Store. PackTeo (im PlayStore ansehen): PackTeo erstellt automatische Listen basierend auf Reisedaten, Ziel, Wetter, Aktivitäten, Unterkunftsart und mehr. Ihr könnt das Gewicht eures Gepäcks eingeben, mehrere Personen erfassen und Listen individuell anpassen. Ideal für Familienreisende oder Vielnutzer. 4,4 von fünf Sternen bei Google Play.

(im PlayStore ansehen): PackTeo erstellt automatische Listen basierend auf Reisedaten, Ziel, Wetter, Aktivitäten, Unterkunftsart und mehr. Ihr könnt das Gewicht eures Gepäcks eingeben, mehrere Personen erfassen und Listen individuell anpassen. Ideal für Familienreisende oder Vielnutzer. 4,4 von fünf Sternen bei Google Play. Packr (im Apple Store ansehen): Packr ist eine solide Packlisten-App. Die App ist einfach gehalten, mit optionaler Synchronisation via In-App-Kauf. Perfekt, wenn ihr eine übersichtliche, schlanke Lösung sucht. Im Apple Store hat die App 4,5 von fünf Sternen.

(im Apple Store ansehen): Packr ist eine solide Packlisten-App. Die App ist einfach gehalten, mit optionaler Synchronisation via In-App-Kauf. Perfekt, wenn ihr eine übersichtliche, schlanke Lösung sucht. Im Apple Store hat die App 4,5 von fünf Sternen. Pack The Bag (im Apple Store ansehen): Diese App punktet mit über 700 vordefinierten Packeinträgen und einer praktischen Filterfunktion. Ihr könnt nach Kategorien, Reiseziel oder Aktivität filtern und eure Liste so besonders gezielt zusammenstellen. Ideal für strukturierte Pack-Fans. Im Apple Store kommt die App auf 4,0 von fünf Sternen.

(im Apple Store ansehen): Diese App punktet mit über 700 vordefinierten Packeinträgen und einer praktischen Filterfunktion. Ihr könnt nach Kategorien, Reiseziel oder Aktivität filtern und eure Liste so besonders gezielt zusammenstellen. Ideal für strukturierte Pack-Fans. Im Apple Store kommt die App auf 4,0 von fünf Sternen. Packliste Checkliste (im Apple Store ansehen): Diese App hilft euch zusätzlich dabei, wichtige Aufgaben vor der Reise nicht zu vergessen. Perfekt, wenn ihr gern mit klassischen To-Do-Listen arbeitet. Im Apple Store bekommt die App 4,6 von fünf Sternen.

Anzeige

Postkarten sind Klassiker, um Urlaubsgrüße zu schicken. Wie ihr per Postkarten-Apps Urlaubsgrüße verschickt, zeigen wir euch in unserem Video:

Welche App passt zu euch?

Wenn ihr maximale Automatisierung und Wetterintegration wollt, ist PackPoint die beste Wahl. PackTeo passt für Familien oder Nutzer mit komplexeren Gepäck- und Teilnehmeranforderungen.

Anzeige

Packr ist eine gute Wahl für minimalistische Nutzer mit Apple- oder Android-Geräten, die übersichtlich packen möchten. Packliste Checkliste ist ideal, wenn ihr To-Do-Listen abhaken wollt und eine Lösung ohne viel Schnickschnack bevorzugt.