Apps sehen bald ganz anders aus: Android-Nutzer erhalten mehr Kontrolle

Jetzt wird’s ernst für App-Entwickler.

Google zwingt Entwickler dazu, ihre App-Icons anpassbar zu machen. Wer seine App über den Play Store vertreiben will, darf sich künftig nicht mehr weigern, das Icon einfärben zu lassen. Die neue Regel tritt Mitte Oktober in Kraft.

Google Android: Themed Icons neue Pflicht

Was bisher freiwillig war, wird zur Vorgabe. Schon seit Android 13 haben Nutzer die Möglichkeit, App-Icons einzufärben, um sie optisch dem Systemdesign anzupassen. Viele Entwickler machten dabei aber nicht mit – teils aus eigenen Gründen, teils wegen Markenrichtlinien. Das Ergebnis ist ein ziemlich unruhig wirkender Homescreen, auf dem eingefärbte und bunte App-Symbole wild durcheinander liegen.

Damit ist bald Schluss. Android 16 QPR2 generiert automatisch einfarbige Icons, selbst wenn die App dafür keine eigene Vorlage liefert. Dazu nutzt das System einen Farbfilter, der das vorhandene Symbol umwandelt. Damit sieht das App-Icon so aus, als sei es in das Gesamtbild des Systems eingebunden.

Rechtlich abgesichert ist die Neuerung über eine Änderung des Entwicklervertrags für Google Play. App-Anbieter müssen ihren Nutzern die ausdrückliche Erlaubnis geben, das App-Icon farblich zu verändern, weltweit und dauerhaft. Ohne Zustimmung zu der Änderung gibt es schlicht keine Veröffentlichung im Play Store mehr (Quelle: Android Authority).

Android: App-Entwickler verlieren Design-Kontrolle

Was aus Nutzerperspektive sinnvoll erscheint, ist für Entwickler ein Einschnitt. Viele App-Logos sind nicht einfach Deko, sondern Teil eines einheitlichen Markenauftritts. Apps mit auffälligen Icons verlieren durch das neue System optisch an Eigenständigkeit, wenn Nutzer das so wollen.

Unternehmen, die viel Wert auf ihr visuelles Erscheinungsbild legen, haben durch die neue Regel kaum noch Einfluss darauf, wie ihre App auf Android-Homescreens erscheint.

