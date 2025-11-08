Asterix Band 42: Wann erscheint der nächste Teil der legendären Reihe?

Nach der Veröffentlichung von „Asterix in Lusitanien“ warten Fans gespannt auf das nächste Abenteuer. Wann erscheint Band 42?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wann kommt der 42. Asterix-Band?

Seit dem Jahr 2013 erscheinen die Asterix-Bände im Abstand von zwei Jahren. Bisher hat sich daran nichts geändert. Demnach könnt ihr Ende 2027 mit einem neuen Abenteuer von Asterix und Obelix rechnen.

Anzeige

Eine Idee für die Geschichte im nächsten Band gibt es noch nicht. Bisher ist auch noch keine offizielle Ankündigung erfolgt. In der Regel wird der mögliche Inhalt der nächsten Geschichte nach der Veröffentlichung des aktuellen Bandes bekannt gegeben.

Asterix und Obelix gibt es auch als Miniserie bei Netflix. Mehr dazu im Video bei unseren Kollegen von kino.de:

Anzeige

Asterix Band 41: „Asterix in Lusitanien”

Die Reise geht nach Lusitanien, das sich im heutigen Portugal befindet. Ein ehemaliger Sklave (der in „Die Trabantenstadt“ sein Debüt feierte) aus eben diesem Land bittet die Gallier um Hilfe: Ein Freund wurde in Haft genommen, weil er angeblich Cäsar vergiften wollte. Es handelt sich um den Garum-Hersteller Schãoprozes.

Asterix und Obelix begeben sich also nach Olisipo, heute Lissabon, um den in Haft sitzenden Schãoprozes zu befreien und obendrein noch seine Unschuld zu beweisen.

Ein Besuch in einem Steinbruch darf natürlich für einen Fachmann wie Obelix nicht fehlen. Allerdings werden hier keine Hinkelsteine hergestellt, soviel sei verraten. Nach einigen stolperreichen Abenteuern finden Asterix und Obelix natürlich heraus, wer die Würzsoße Garum vergiftet hat.

Asterix 41: Asterix in Lusitanien Egmont Comic Collection

Anzeige

Sprachliche Besonderheiten im 41. Asterix-Band

Die Sprache der Lusitaner wird deutlich mit einem „Ç“ hervorgehoben und der Doppellaut „au“ als „ão“ wiedergegeben.

Männliche lusitanische Namen haben die Endung „es“, weibliche enden mit einem „a“. Bei den Galliern und Schweizern bleibt die Endung „ix“ beziehungsweise „ine“. Auch die Endungen der Ägypter, Römer und Griechen bleibt bestehen.

Der Charakter „Baba“ wurde verändert. Bisher wurde er mit einem Sprachfehler dargestellt (er konnte das „R“ nicht richtig aussprechen), was für Kritik sorgte. Jetzt spricht er Sätze, in denen besonders viele „R´s“ vorkommen.

Anspielungen auf aktuelle politische Akteure in Band 41

Es gibt viele Anspielungen auf das Internet sowie die Politik. Eine römische Figur wird zum Beispiel „Marcus Zuckergus“ genannt, eine weitere „Elonmus“.

Eine Parallele zu Donald Trumps Milliardärsclub zeigt sich in den Teilnehmern der Orgie auf Fetterbonus Galeere und der Charakter des Croesus Lupus hat Ähnlichkeiten mit Silvio Berlusconi.

Anzeige

Sogar der Sport findet eine Erwähnung: Ein fußballspielendes Kind hat ein rotes Oberteil mit der Zahl „VII“ an. Der Gedanke fällt sofort auf Cristiano Ronaldo mit der Rückennummer sieben.

Selbstverständlich könnt ihr alle Abenteuer rund um Asterix und Obelix weiterhin bestellen. Die Ausgaben werden regelmäßig neu aufgelegt, so dass ihr eure Sammlung vervollständigen könnt (Asterix Hefte bei Amazon ansehen).

Asterix 1: Asterix der Gallier

Vor allem französische Fans fragen sich: Gibt es das „Dorf der Unbeugsamen“ eigentlich wirklich? Denn niemand weiß, wie das Zuhause von Asterix und Obelix wirklich heißt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.