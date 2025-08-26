Asus jagt Rekorde: ROG-Monitor lockt mit bis zu 720 Hz

Ein ROG-Monitor lockt mit einer hohen Hertz-Zahl, glänzt aber vor allem mit der Rückseite.

Im Rahmen der Gamescom 2025 hat Asus den ROG Swift OLED PG27AQWP-W vorgestellt. Der Monitor bietet 26,5 Zoll, QHD-Auflösung und bis zu 540 Hz – oder sogar 720 Hz, wenn auf Full HD heruntergeschaltet wird. Dazu kommt ein Tandem-OLED-Panel mit höherer Helligkeit sowie Schutzmechanismen gegen Burn-in. Das absolute Highlight ist jedoch die transparente Rückseite, die eindrucksvoll beweist: Auch ein schöner Rücken kann entzücken.

Geschwindigkeit jenseits der Wahrnehmung?

Mit dem ROG Swift OLED PG27AQWP-W bringt Asus ein Display, das in Sachen Hertz zur Elite gehört. Standardmäßig läuft es mit 540 Hz bei 1440p, im „Dual-Mode“ lassen sich sogar 720 Hz bei 1080p aktivieren (Quelle: TheVerge).

Technisch beeindruckend, doch ab einer gewissen Grenze erkennt das menschliche Auge kaum noch Unterschiede. Während der Sprung von 60 Hz auf 240 Hz klar sichtbar ist, wird es darüber zunehmend schwierig. Für die meisten Spiele zählen daher weniger die Maximal-Hertz, sondern eher Reaktionszeit, Bildqualität und das Gesamterlebnis.

OLED, Design und clevere Extras

Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Koorui oder HKC, die 750-Hz-Monitore mit klassischen TN-Panels anbieten, setzt Asus auf Tandem-OLED. Das sorgt für mehr Helligkeit, kräftigere Farben und eine potenziell längere Lebensdauer. Hinzu kommen Features wie ein Proximity-Sensor, der erkennt, wenn niemand vor dem Monitor sitzt, und das Display automatisch dimmt. Das schützt nicht nur vor Burn-in, sondern spart auch Energie.

Besonders auffällig ist aber das Design: silberner Rahmen, transparente Elemente – fast schon Retro-Vibes à la Game Boy Color:

Vor allem die Rückseite des Monitors sticht heraus. (© Asus)

Unterm Strich ist der PG27AQWP-W vor allem ein Statement: Asus zeigt, was technisch möglich ist, auch wenn 720 Hz für die meisten Spieler keinen echten Mehrwert bringen. Preis und Release-Termin stehen noch aus – günstig wird das Modell aber kaum. Als Alternative bietet sich etwa der ROG Swift OLED PG27AQDM mit 240 Hz an:

