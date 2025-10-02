Auch YouTube knickt ein: Weiterer Tech-Gigant beugt sich der Trump-Regierung

Silicon Valley kommt ganz ohne Rückgrat aus.
Tech-Giganten aus dem Silicon Valley scheffeln täglich mehrere Milliarden US-Dollar – und damit das auch so bleibt, drehen sie ihre Fähnchen nach dem Wind und buckeln vor dem US-Präsidenten, wann immer er es verlangt.
Kein Kniefall ist zu schmerzhaft, wenn es darum geht, den Profit zu schützen – in die Riege von demütigenden Gesten vor der Trump-Regierung reiht sich nun YouTube mit einem Millionen-Vergleich ein.
YouTube zahlt 24,5 Millionen US-Dollar
YouTube hatte Donald Trumps Account nach dem Sturm auf das Kapitol von Anhängern des schlechten Wahlverlierers im Januar 2021 gesperrt – angesichts des Risikos weiterer Gewaltausbrüche von Rechtradikalen.
2023 war der YouTube-Account bereits wieder freigeschaltet worden, aber Trump klagte trotzdem unter fadenscheinigen Gründen. Angeblich würden konservative Stimmen unterdrückt – wer jemals auf YouTube unterwegs war, weiß allerdings, dass es an diesen Standpunkten dort nicht mangelt.
Jetzt haben sich YouTube und Kläger geeinigt – und der Tech-Riese zahlt 24,5 Millionen US-Dollar, um einen Gerichtsstreit zu vermeiden. Für einen guten Zweck wird das Geld natürlich nicht ausgegeben, stattdessen sollen 22 Millionen für einen Ausbau des Ballsaals im Weißen Haus genutzt werden (Quelle: Tagesschau).
Auch Meta kriecht vor Trump zu Kreuze
Auch Facebook-Konzern Meta hat sich bereits im Januar 2025 mit Trump gutgestellt – ebenfalls in Form einer millionenschweren außergerichtlichen Einigung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar.
Damit aber noch nicht genug: Mark Zuckerberg schmuste sich zudem an Trump an, indem er Fact-Checker von seinen Plattformen verbannte. Mit der MAGA-Denke passt das perfekt zusammen: Wer gern rechtspopulistische Gedankengut verbreitet, findet Fakten eher störend.
Apple-CEO Tim Cook huldigt Trump
Es geht allerdings auch noch ein bisschen persönlicher beziehungsweise peinlicher: Apples CEO Tim Cook hat vorgemacht wie, als er bei einer Audienz Trump eine sündhaft teure Statuette aus Glas und Gold überreichte.
Autoritäre Herrscher bekommen von ihren Untergebenen nun einmal glitzernde Geschenke – daran hat sich seit der Antike nichts geändert (Quelle: TheVerge).
Medien-Zensur durch Amazon-Gründer Jeff Bezos
Selbstständige Medien sind Machthabern traditionell ein Dorn im Auge. Als Inhaber der Zeitung Washington Post nahm Amazon-Gründer Jeff Bezos deshalb die Chance wahr, Einfluss auf die Inhalte auszuüben – und sich mit dieser Entscheidung Bonuspunkte bei Trump und dessen Partnern zu verdienen.
Die Meinungsspalten bei der Washington Post dürfen laut der internen Vorgabe von Bezos nun nur noch persönliche Freiheiten und freie Marktwirtschaft propagieren – abweichende Meinungen werden nicht veröffentlicht. Perfekt für Mega-Reiche und MAGA-Rechte (Quelle: BBC).
Tesla-Chef Elon Musk ruiniert sein Image
Keiner der Milliardäre in Silicon Valley hat sich derart enthusiastisch auf Trumps Seite geschlagen wie Elon Musk – und sich dabei mit seinen öffentlichen Cheerleader-Auftritten dermaßen blamiert.
Musk hüpfte, salutierte und nahm auf Wunsch Trumps mit seiner DOGE-Behörde Regierungsinstitutionen auseinander. Sein Image hat international enormen Schaden genommen, Tesla hat seine Vormachtstellung bei E-Autos eingebüßt und Twitter ist ein einziges Desaster.