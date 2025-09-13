Auf dem Balkon Musik hören: Wie laut ist erlaubt?

Nach der Arbeit auf dem Balkon entspannen – und das am besten mit der Lieblingsmusik. Doch wie laut darf man auf dem Balkon Musik hören?

Ist das Hören von Musik auf dem Balkon erlaubt?

Ihr dürft auf eurem Balkon oder auch im eigenen Garten Musik hören oder mit Freunden feiern. Dennoch ist dabei nicht alles erlaubt, denn wichtig ist, wie viel Lärm ihr damit verursacht.

Im Allgemeinen gilt, dass Musik nicht lauter als „Zimmerlautstärke“ sein sollte. Dieser Begriff ist jedoch nicht genau definiert, und was dem einen schon viel zu laut ist, nimmt der andere als viel zu leise wahr.

Orientiert euch bei der „Zimmerlautstärke“ am besten an einem Lautstärkepegel von 30 bis 40 dB. Das entspricht in etwa dem Geräusch eines Kühlschranks oder einem leichten Regenschauer.

Bis wann darf ich Musik hören?

Haltet euch an die gesetzlichen Ruhezeiten. Für die Nachtruhe ist die Zeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr vorgesehen. Außerdem kann es weitere Regelungen geben, etwa zur Mittagsruhe. Diese sind abhängig vom Bundesland, eurer Gemeinde oder auch von eurem Mietvertrag.

Auch während der Ruhezeiten sowie an Feiertagen dürft ihr auf dem Balkon Musik hören. Sie muss aber so leise sein, dass eure Nachbarn sie nicht hören können. Alternativ nutzt ihr einfach Kopfhörer.

Auf Nachbarn Rücksicht nehmen

Denkt immer daran, dass nicht jeder den gleichen Musikgeschmack hat. Auch eure Nachbarn haben ein Recht auf Ruhe und Entspannung, so wie ihr das Recht habt, auf eurem Balkon eure Lieblingsmusik in angemessener Lautstärke zu hören.

Falls ihr euch durch die Musik eurer Nachbarn gestört fühlt, hilft meist ein offenes Gespräch. Erklärt, was euch stört, und trefft klare Absprachen mit den Nachbarn. So lassen sich Konflikte oft schnell entschärfen.