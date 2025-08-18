Auf dieses Geheimprogramm für Windows 11 kann ich nicht mehr verzichten

Das praktische Microsoft-Tool fungiert als eine Art Schweizer Taschenmesser für Windows 11.



Ein Kommentar von Robert Kohlick.

PowerToys: So wird Windows 11 noch besser

Als Windows-Nutzer bin ich es gewohnt, dass ich mir zusätzliche Komfort-Funktionen durch die Installation etlicher Programme freischalten muss. Aber das muss nicht sein. Denn Microsoft selbst bietet ein praktisches Tool an, das viele coole Features in sich vereint: PowerToys (im Microsoft Store anschauen).

Vor einigen Monaten habe ich mir das hilfreiche Programm innerhalb weniger Sekunden über den Microsoft Store auf meinem Windows-11-Rechner installiert und nutze es seitdem quasi jeden Tag. Der Funktionsumfang ist gigantisch. Beispiele gefällig?

Über die Funktion „Mouse Without Borders“ kann ich meine Maus über unterschiedliche Windows-Geräte hinweg nutzen. Wenn ich am Monitorrand angekommen bin, geht es nahtlos beim nächsten gekoppelten Windows-System weiter. Und dank der geteilten Zwischenablage kann ich darüber auch Dateien austauschen, sogar per Drag&Drop – echt praktisch!

Über das erweiterte Einfügen (Windows-Taste + Shift + V) kann ich beispielsweise nach dem Kopieren einer Videodatei in die Zwischenablage diese direkt übers Tool in eine MP4- oder MP3-Datei umwandeln. Zwar kann ich hierbei weder Bitrate noch Auflösung oder Framerate einstellen, aber wenn es schnell gehen muss, ist das eine praktische Alternative zu klassischen Video-Konvertern.

So einfach lässt sich eine Videodatei über PowerToys konvertieren. (© GIGA)

Oder habt ihr auch schon mal Bekanntschaft mit Dokumente und Webseiten gemacht, die es nicht erlauben, Textabschnitte zu kopieren? Auch das ist dank PowerToys kein Problem mehr. Über den Text-Extraktor (Windows-Taste + Shift + T) kann ich einen Screenshot-Ausschnitt erstellen, anschließend wird der darauf sichtbare Text in die Zwischenablage gepackt.

So schnell lässt sich Bildschirmtext dank PowerToys kopieren. (© GIGA)

Für Gamer, die nur einen Bildschirm haben und gerne während des Spielens einen Guide öffnen wollen, um beispielsweise alle Geheimnisse zu lüften oder Collectibles einzusammeln, hat PowerToys auch etwas im Gepäck: Always on Top. Über die Tastenkombination Windows-Taste + Strg + T könnt ihr euer aktives Fenster im Vordergrund anpinnen, sodass es nie hinter anderen Fenstern verschwindet. So könnt ihr beispielsweise einen Chrome-Tab stets eingeblendet haben.

Die blaue Umrandung zeigt an, dass Chrome jetzt vorn angepinnt ist. (© GIGA)

Und das ist erst die Spitze des Eisbergs …

Wer denkt, dass es das schon war, hat sich geschnitten. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was PowerToys euch zu bieten hat. Hier ein paar weitere praktische Funktionen, die ich des Öfteren nutzen und nicht unerwähnt lassen will:

Meine Maus suchen: Über das zweimalige Drücken von Strg könnt ihr euch anzeigen lassen, wo sich euer Mauszeiger gerade versteckt. Vor allem dann praktisch, wenn ihr wie ich mehrere Monitore verwendet.

Über das zweimalige Drücken von Strg könnt ihr euch anzeigen lassen, wo sich euer Mauszeiger gerade versteckt. Vor allem dann praktisch, wenn ihr wie ich mehrere Monitore verwendet. Fancy Zones: Beim Verschieben von Fenstern könnt ihr die Umschalt-Taste gedrückt halten, um ein neues Dreier-Layout für Programme und Fenster zu aktivieren.

Beim Verschieben von Fenstern könnt ihr die Umschalt-Taste gedrückt halten, um ein neues Dreier-Layout für Programme und Fenster zu aktivieren. Bildgrößenänderung: Gibt euch die Möglichkeit, die Größe einer Bilddatei direkt über das mit Rechtsklick aktivierbare Kontextmenü zu ändern.

Gibt euch die Möglichkeit, die Größe einer Bilddatei direkt über das mit Rechtsklick aktivierbare Kontextmenü zu ändern. PowerToys Run: Quasi die Windows-Version von Apples Spotlight – und deutlich potenter als die olle Windows-Suche.

Und ich bin noch lange nicht am Ende. Hier ein Überblick über alle anderen Funktionen, die ihr wahlweise per Schalter über PowerToys an- und ausschalten und oftmals auch modifizieren könnt:

PowerToys ist quasi ein Schweizer Taschenmesser für Windows 11. (© GIGA)

Nicht nur der riesige Funktionsumfang, sondern auch die Möglichkeit, die einzelnen Features an meine eigenen Bedürfnisse anpassen zu können, macht PowerToys für mich zu einem der Programme, auf die ich in Windows 11 nicht mehr verzichten will. Und ich bin gespannt, was sich Microsoft in Zukunft noch für Funktionen für das Tool-Paket einfallen lässt.

