Auf keinen Fall weiterverwenden: Belkin ruft beliebte Powerbank zurück

Brandgefahr bei Belkin.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Belkin ruft aktuell gleich zwei seiner in Deutschland erhältlichen Geräte zurück. Grund ist ein möglicher Produktionsfehler, der zu Überhitzung der Akkus führen kann. Betroffene sollten die Powerbank und den Tracking-Ständer nicht weiter verwenden. Kunden erhalten ihr Geld zurück.

Anzeige

Belkin-Rückruf betrifft Powerbank und Tracking-Ständer

Der Rückruf betrifft laut Hersteller sämtliche Einheiten der Powerbank „BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K“ mit der Modellnummer BPB002. Auch beim „Auto-Tracking Stand Pro“ mit der Nummer MMA008 besteht Brandgefahr.

Belkin nennt einen Fehler bei der Herstellung, geht aber nicht weiter ins Detail. Wegen dieses Fehlers könnten die Lithium-Ionen-Zellen überhitzen und im schlimmsten Fall für einen Brand sorgen. Schäden sind bislang aber nicht bekannt. Andere Powerbanks des Unternehmens sind nicht betroffen.

Belkin fordert alle Besitzer auf, die Nutzung der Geräte sofort zu stoppen. Sie sollen die Powerbank und den Ständer nicht mit dem Stromnetz verbinden. Für die Rückabwicklung über Belkin genügt die Angabe der Seriennummer und ein Kaufbeleg. Kunden erhalten dann eine Rückerstattung.

Auf der Webseite des Herstellers steht ein Rückrufformular bereit (Quelle: Belkin). Dort erklärt Belkin Schritt für Schritt, wie sich prüfen lässt, ob das eigene Gerät betroffen ist. Kunden sollen die Modelle auch dann nicht weiterverwenden, wenn sie bislang einwandfrei funktioniert haben.

Anzeige

Belkin: Entsorgung über Sondermüll

Wer Powerbank oder den Tracking-Ständer nicht zurückgeben will oder keinen Kaufbeleg mehr besitzt, muss auf eine fachgerechte Entsorgung achten.

Belkin verweist auf kommunale Sammelstellen für Sondermüll, die speziell für Produkte mit Lithium-Ionen-Akkus ausgerüstet sind. Normale Batterierücknahmeboxen in Supermärkten oder Elektronikgeschäften eignen sich aufgrund des Produktrückrufs nicht.