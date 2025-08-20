Aurora Store und microG sind die Rettung für Huawei-Nutzer ohne Google-Dienste

Seit den US-Sanktionen im Jahr 2019 müssen Huawei-Geräte ohne die für Android typischen Google-Dienste ausgeliefert werden. Dank des Aurora Stores und microG ist es jetzt aber sehr einfach möglich, einen Großteil der Google-Funktionalität auf Huawei-Handys und -Tablets zurückzubekommen. Wie das genau funktioniert, lest ihr hier.

Installation von Aurora Store und microG bei Huawei-Geräten

Lange Zeit war es etwas umständlich, die Google-Dienste und Apps, die diese benötigen, bei Huawei-Handys "nachzurüsten". Dank des Aurora Stores, der direkt auch microG mitinstalliert, ist das ganze kaum von anderen App-Installationen zu unterscheiden. Geht einfach wie folgt vor:

Öffnet die Huawei AppGallery und sucht nach "Aurora Store". Tippt neben der App auf den Button "Installieren". © GIGA Jetzt solltet ihr den folgenden Hinweis erhalten:

Die folgenden Apps müssen für die Ausführung von Aurora Store installiert sein:

· microG Companion

· microG Service Tippt hier auf den Link "Installieren", um alle 3 Anwendungen gleichzeitig zu installieren. © GIGA Öffnet abschließend den Aurora Store und loggt euch mit eurem Google-Account ein.

Was sind Aurora Store und microG?

Aurora Store: Ein inoffizieller Client für den Google Play Store, der es euch ermöglicht, Apps mit eurem gewohnten Google-Account herunterzuladen und zu aktualisieren. Er bietet eine ähnliche Benutzererfahrung wie der offizielle Play Store.

Ein inoffizieller Client für den Google Play Store, der es euch ermöglicht, Apps mit eurem gewohnten Google-Account herunterzuladen und zu aktualisieren. Er bietet eine ähnliche Benutzererfahrung wie der offizielle Play Store. microG: Ein Open-Source-Projekt aus Deutschland, das die Google-Play-Dienste ersetzt. Es ermöglicht euch, Apps auf Android-Geräten zu nutzen, die normalerweise diese Dienste benötigen.

Kompatibilität der Apps

Durch microG sind viele Apps auf Android-Handys und -Tablets verwendbar, die eigentlich die proprietären Programmierschnittstellen (APIs) von Google benötigen. Da das Projekt aber per Reverse Engineering ohne Zugriff auf den Code der originalen Google-Dienste erstellt wird, sind einige Apps und Dienste auch unter microG nicht kompatibel. Eine ständig gepflegte Liste der kompatiblen und nicht kompatiblen Apps findet ihr in der Community von /e/OS.

Nicht kompatible Apps (Auswahl)

Stark betroffen sind vor allem Apps, die ein höheres Sicherheitsniveau haben, wie Banking- und Identifizierungs-Apps, welche auch bei vielen gerooteten Geräten den Dienst verweigern. Wir haben einige der größten Apps, die häufig mit microG nicht funktionieren oder Fehler vorweisen, hier zusammengefasst:

ChatGPT

ePA

Fitbit

Google Wallet

Lime

Pokémon GO

Postident

Spotify

YouTube Music

Weitere Fragen Sind Aurora Store und microG von Huawei? Nein, weder der Aurora Store noch das microG-Projekt haben etwas mit Huawei zu tun. Beides sind quelloffene Projekte, die schon vor den US-Sanktionen gestartet wurden. Ist die Nutzung von Aurora Store und microG legal? Ja, die Nutzung von Aurora Store und microG ist legal. Beide Projekte sind Open-Source und verletzen keine Urheberrechte. Allerdings handelt es sich um inoffizielle Clients, was bedeutet, dass sie nicht von Google unterstützt werden. Welche Risiken und Nachteile gibt es? Da es sich um inoffizielle Lösungen handelt, besteht immer ein gewisses Risiko, dass Sicherheitslücken vorhanden sind. Darüber hinaus haben die beiden Projekte keinen offiziellen Kundensupport. Bei Problemen müsst ihr euch auf Community-Foren und andere Nutzer verlassen. Kann man Aurora und microG auch auf anderen Geräten nutzen? Ja, Aurora Store und microG können beispielsweise auf sogenannten "degoogelten" Smartphones oder Geräten mit Custom-Android-Versionen wie GrapheneOS , LineageOS oder /e/OS verwendet werden.

