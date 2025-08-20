Aurora Store und microG sind die Rettung für Huawei-Nutzer ohne Google-Dienste

Seit den US-Sanktionen im Jahr 2019 müssen Huawei-Geräte ohne die für Android typischen Google-Dienste ausgeliefert werden. Dank des Aurora Stores und microG ist es jetzt aber sehr einfach möglich, einen Großteil der Google-Funktionalität auf Huawei-Handys und -Tablets zurückzubekommen. Wie das genau funktioniert, lest ihr hier.
Installation von Aurora Store und microG bei Huawei-Geräten
Lange Zeit war es etwas umständlich, die Google-Dienste und Apps, die diese benötigen, bei Huawei-Handys "nachzurüsten". Dank des Aurora Stores, der direkt auch microG mitinstalliert, ist das ganze kaum von anderen App-Installationen zu unterscheiden. Geht einfach wie folgt vor:
- Öffnet die Huawei AppGallery und sucht nach "Aurora Store".
- Tippt neben der App auf den Button "Installieren".
- Jetzt solltet ihr den folgenden Hinweis erhalten:
Die folgenden Apps müssen für die Ausführung von Aurora Store installiert sein:
· microG Companion
· microG Service
- Tippt hier auf den Link "Installieren", um alle 3 Anwendungen gleichzeitig zu installieren.
- Öffnet abschließend den Aurora Store und loggt euch mit eurem Google-Account ein.
Was sind Aurora Store und microG?
- Aurora Store: Ein inoffizieller Client für den Google Play Store, der es euch ermöglicht, Apps mit eurem gewohnten Google-Account herunterzuladen und zu aktualisieren. Er bietet eine ähnliche Benutzererfahrung wie der offizielle Play Store.
- microG: Ein Open-Source-Projekt aus Deutschland, das die Google-Play-Dienste ersetzt. Es ermöglicht euch, Apps auf Android-Geräten zu nutzen, die normalerweise diese Dienste benötigen.
Kompatibilität der Apps
Durch microG sind viele Apps auf Android-Handys und -Tablets verwendbar, die eigentlich die proprietären Programmierschnittstellen (APIs) von Google benötigen. Da das Projekt aber per Reverse Engineering ohne Zugriff auf den Code der originalen Google-Dienste erstellt wird, sind einige Apps und Dienste auch unter microG nicht kompatibel. Eine ständig gepflegte Liste der kompatiblen und nicht kompatiblen Apps findet ihr in der Community von /e/OS.
Nicht kompatible Apps (Auswahl)
Stark betroffen sind vor allem Apps, die ein höheres Sicherheitsniveau haben, wie Banking- und Identifizierungs-Apps, welche auch bei vielen gerooteten Geräten den Dienst verweigern. Wir haben einige der größten Apps, die häufig mit microG nicht funktionieren oder Fehler vorweisen, hier zusammengefasst:
- ChatGPT
- ePA
- Fitbit
- Google Wallet
- Lime
- Pokémon GO
- Postident
- Spotify
- YouTube Music