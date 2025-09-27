Aus Angst: Wärmepumpen-Boom ausgelöst

Der Grund für den aktuellen Wärmepumpen-Boom klingt kurios.

Die Preise für Wärmepumpen bewegen sich zwischen 25.000 und 35.000 Euro – eine Investition, die sich viele nur mit staatlicher Unterstützung leisten können. Der Bund übernimmt aktuell bis zu 70 Prozent der Kosten. Doch ob das so bleibt, ist unklar. Die Unsicherheit hat dazu geführt, dass viele Hausbesitzer die Gelegenheit nutzen und jetzt noch schnell den Einbau beauftragen.

Wärmepumpen aus Angst beliebt

Eigentlich sind Wärmepumpen das Symbol der deutschen Energiewende. Doch der jüngste Nachfrageboom hat weniger mit Klimabewusstsein zu tun als mit Furcht vor steigenden Kosten. Viele erinnern sich an abrupte Änderungen bei Solar- oder Sanierungsförderungen – und wollen nicht wieder leer ausgehen.

Göran Hanson aus dem Berliner Südwesten ist ein Beispiel für diesen Trend. Bisher heizt er mit Fernwärme. Doch sein Anbieter hat die Preise drastisch angehoben: Statt 2.200 Euro pro Jahr soll er künftig 5.000 Euro zahlen. „Das mache ich nicht mit“, sagt Hanson – und prüft deshalb die Wärmepumpe als Alternative. In erster Linie, um Geld zu sparen und unabhängiger zu sein.

Branchenvertreter bestätigen: Anfragen und Bestellungen haben in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Der Hintergrund sei fast immer derselbe – die Sorge, dass die Zuschüsse bald gekürzt oder ganz gestrichen werden (Quelle: Tagesschau).

Verunsicherung bleibt

Die Unsicherheit kommt nicht von ungefähr. In Berlin wird seit Monaten über Sparmaßnahmen im Bundeshaushalt diskutiert, nachdem milliardenschwere Löcher im Klimafonds offengelegt wurden. Schon einmal mussten Programme abrupt gestoppt werden, weil das Geld plötzlich fehlte. Für viele Hausbesitzer ist das ein warnendes Beispiel, das jetzt ihr Handeln bestimmt.

Hinzu kommt die hitzige politische Debatte um das Gebäudeenergiegesetz. Diese ständigen Wendungen haben das Vertrauen vieler Bürger erschüttert. Anstatt langfristige Planungssicherheit zu spüren, dominiert die Angst, dass sich von heute auf morgen plötzlich alles ändern kann. Viele gehen deswegen auf Nummer sicher und schaffen sich eine Wärmepumpe an.