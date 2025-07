Ausgerechnet ein neues Samsung-Handy überzeugt mich vom nächsten iPhone

Dieses Samsung-Smartphone hat mich komplett umdenken lassen – und Apple sollte genau hinschauen.



Ein Kommentar von Sven Kaulfuss

Ich gebe es ungern zu, aber dieses neue Samsung-Smartphone hat bei mir etwas ausgelöst, was jahrelang undenkbar schien: Zum ersten Mal wünsche ich mir tatsächlich, dass Apple endlich ein faltbares iPhone baut. Ausgerechnet das Galaxy Z Fold 7 hat mir nämlich gezeigt, wie gut das funktionieren könnte – wenn es denn richtig gemacht wird.

Vorbild fürs nächste iPhone: Das Galaxy Z Fold 7 – kein ewiger Prototyp mehr

Seit Jahren winke ich bei Foldables innerlich ab: zu dick, zu teuer, zu wenig Nutzen. Die Galaxy-Z-Reihe wirkte für mich stets wie ein überambitionierter Prototyp – ein Technik-Demo für Nerds, aber nichts für den Alltag. Selbst die Verbesserungen der letzten Jahre konnten mich nicht wirklich überzeugen. Doppelte Displays, doppelte Kompromisse – warum sollte ich ein Klapphandy im XXL-Format wollen?

Doch mit dem Galaxy Z Fold 7 kippt plötzlich alles. Samsung hat etwas geschafft, was ich der Kategorie nicht mehr zugetraut hätte: Das Fold sieht endlich nicht mehr aus wie ein Foldable. Im geschlossenen Zustand erinnert es an ein ganz normales Smartphone – 8,9 mm dünn, schick, unaufgeregt. Aufgeklappt wartet ein großer, flacher Bildschirm mit 4,2 mm Gehäusedicke – kein hässlicher dicker Brocken mehr.

Schick und alltagstauglich – das neue Fold 7 von Samsung:

Gerüchte über ein faltbares iPhone gibt’s schon ewig – 2026 soll es endlich kommen. Bisher war mein Gedanke klammheimlich dazu immer: „Bitte nicht!“ – Apple soll nicht jedem Trend hinterherrennen. Aber jetzt denke ich mir: „Warum eigentlich nicht?“ Wenn Samsung das in dieser Qualität schafft, dann kann Apple mit seinem Design-Anspruch und der viel gelobten Softwareintegration daraus etwas wirklich Alltagsfähiges machen.

Und ehrlich: Das Fold 7 ist nicht nur dünner, es ist auch eleganter als alles, was die Konkurrenz je in dieser Form abgeliefert hat. Quasi die Vorlage für ein iPhone Fold, das im Alltag nicht wie ein Technik-Gimmick wirkt, sondern wie ein echter Produktivitätsgewinn – ich wäre an Bord.

Preis? Schmerzhaft – aber die Richtung stimmt

Natürlich: Mindestens 2.099 Euro für das Galaxy Z Fold 7 (bei Amazon für Prime-Mitglieder aktuell günstiger) sind eine Ansage. Aber Apple ist bei solchen Preisen bekanntlich schmerzfrei – und wenn man den Gerüchten glauben darf, wird das erste faltbare iPhone kaum günstiger, eher noch teurer sein. Es geht also längst nicht mehr darum, ob es technisch möglich ist. Es geht darum, ob Apple den richtigen Moment erkennt – und das Ganze in gewohnt durchdachter Weise umsetzt.

Mein Fazit: Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber: Samsung hat mich vom faltbaren iPhone überzeugt. Nicht, weil das Galaxy Z Fold 7 perfekt wäre – sondern weil es endlich den entscheidenden Schritt gemacht hat, der die Technologie aus der Tech-Demo-Ecke holt. Es fühlt sich nicht mehr nach einem Kompromiss an, sondern nach einem sinnvollen Stück Technik.

Jetzt liegt es an Apple, den Staffelstab aufzunehmen und daraus etwas zu machen. Und ganz ehrlich: Ich bin bereit. Mein Bankkonto aber vielleicht noch nicht. Doch darüber machen wir uns dann später die notwendigen Gedanken.