Ausgerechnet Pixel-Nutzer erhalten kein Android-Update – aus gutem Grund

Hinter Googles vermeintlicher Update-Verzögerung steckt volle Absicht.

Wer ein Pixel 6 oder Pixel 7 besitzt, hat in diesem Monat kein Sicherheitsupdate erhalten. Der Grund dafür ist aber weder ein Fehler noch eine ganz neue Update-Politik, sondern viel einfacher: Laut Google sind die Smartphones auch ohne Android-Update sicher genug.

Google: Kein November-Update für Pixel 6 und 7

Mit dem November-Update bringt Google neue Features und Sicherheitsverbesserungen auf die aktuellen Pixel-Modelle. Handys der Serien Pixel 6 und Pixel 7 hat der Konzern aber außen vor gelassen. Diese fehlen in der Liste der unterstützten Geräte. Spekulationen über einen möglichen Kurswechsel bei den Update-Zyklen ließen nicht lange auf sich warten.

Doch ein Blick ins offizielle Pixel-Bulletin gibt Entwarnung. Dort heißt es, dass es keine sicherheitsrelevanten Updates für die Handys gibt. Smartphones, die bereits den Sicherheitspatch vom 5. September oder neuer erhalten haben, gelten demnach als vollständig abgesichert. Darunter fallen auch die Modelle Pixel 6, 6 Pro, 7 und 7 Pro.

Google hat in diesem Monat also schlicht keine neuen sicherheitsrelevanten Änderungen für diese Handys auszuliefern. Stattdessen bleiben die betroffenen Modelle ohne Risiko auf dem bekannten Patch-Stand (Quelle: Android Authority).

Google: Pixel Feature Drop bleibt erhalten

Auch ohne Sicherheitsupdate erhalten Nutzer aktuelle Pixel Feature Drops. Die neuen Funktionen verteilt Google weiter unabhängig vom monatlichen Patch. Sie stehen also auch für Pixel 6 und Pixel 7 zur Verfügung. Es gibt keine funktionale Einschränkung, lediglich die Sicherheitskomponente entfällt diesmal aus gutem Grund.

Dass Google weiterhin keine klare Trennung zwischen monatlich und quartalsweise gepflegten Geräten öffentlich macht, sorgt dennoch für Verunsicherung. Im Unterschied zu Samsung, das entsprechende Informationen bereitstellt, bleibt bei Pixel-Nutzern oft nur ein Blick ins Bulletin oder die Patch-Version auf dem Gerät selbst.