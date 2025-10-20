Ausverkauf bei X: Elon Musk verscherbelt eure alten Twitter-Konten

Musk macht Nutzernamen zum Geschäftsmodell.

Die Twitter-Plattform X geht bei der Monetarisierung einen großen Schritt weiter. Künftig sollen auch bestehende Nutzernamen über einen eigenen Marktplatz zu haben sein. Wer mitbieten will, braucht ein teures Abo.

X: Marktplatz für Nutzernamen startet

Künftig können bestimmte X-Kunden inaktive Konten einfach übernehmen. Die Plattform unterscheidet dabei zwei Kategorien. Unter „Priority Handles“ fallen Konten mit mehreren Wörtern, Zahlen oder kompletten Vor- und Nachnamen. Wer ein Premium Plus oder Premium Business Abo hat, darf solche inaktiven Handles künftig einfach kostenlos haben.

Richtig teuer ist es hingegen bei den „Rare Handles“. Das sind kurze oder besonders gefragte Nutzernamen wie @Tom oder @Pizza. Für diese will X Preise ab 2.500 US-Dollar aufrufen. In Ausnahmefällen soll der Preis auch im siebenstelligen Bereich liegen. Die Preisgestaltung übernimmt X selbst. Zusätzlich sind öffentliche Bewerbungsrunden geplant (Quelle: The Verge)

Der gekaufte Nutzername bleibt allerdings nur erhalten, solange das X-Abo aktiv ist. Wird es gekündigt, fällt der Account nach 30 Tagen automatisch auf den alten Besitzer zurück.

Twitter: X will Kunden zum Bleiben bewegen

Die Einführung des Handle Marketplace ist klar auf Umsatzsteigerung der ehemaligen Twitter-Plattform ausgelegt. Nur wer monatlich mehr als 30 Euro zahlt, darf überhaupt mitmachen. Es geht X dabei nicht nur um einmalige Verkäufe, sondern um einen dauerhaften Anreiz für kostenpflichtige Mitgliedschaften.

Die Idee selbst ist nicht neu. Schon kurz nach der Übernahme von Twitter war ein ähnliches System im Gespräch. Damals hatte Musk den Verkauf von Handles aber noch ausgeschlossen. Wie viele Nutzer nun tatsächlich für besondere Namen auf X in die Tasche greifen werden, bleibt offen. Die Zahl der wirklich als wertvoll angesehenen Nutzernamen dürfte begrenzt sein.