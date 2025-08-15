Auto gecrasht ohne TÜV? Diese Strafen drohen euch

Sollte euer Auto ohne gültigen TÜV an einem Unfall beteiligt sein, stellt sich, unabhängig von der Schuldfrage, die Überlegung, welche Folgen das hat. Ob die Versicherung euch schützt und welche Konsequenzen rechtlich drohen, erläutern wir hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Unfall ohne TÜV: Zahlt die Versicherung?

Grundsätzlich: Ja. Wenn ihr den Unfall verursacht habt und euer Fahrzeug derzeit keinen TÜV hat, zahlt eure Kfz-Versicherung die Schäden der anderen Unfallteilnehmer in der Regel trotzdem. Aber wahrscheinlich wird eure Versicherung einen Gutachter hinzuziehen, um sicherzustellen, dass euer Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt in einem technisch guten Zustand war. Unter Umständen müsst ihr aber einen Teil der Schadenssumme selbst bezahlen.

Anzeige

Wird hingegen große Fahrlässigkeit eurerseits festgestellt, werdet ihr wahrscheinlich mindestens einen Teil der Schadenssumme selbst bezahlen müssen. Das Fahren ohne TÜV kann bereits als leichte Fahrlässigkeit ausgelegt werden. Bedenkt, dass grundsätzlich der Halter (und nicht der Fahrer) dafür verantwortlich ist, dass der TÜV des Fahrzeugs eingehalten wird. Je nachdem, wie lange man den TÜV überzogen hat, drohen Bußgelder.

Unverschuldeter Unfall ohne TÜV oder Unfallgegner ohne TÜV: Wer haftet?

Grundsätzlich übernimmt eure eigene Kfz-Versicherung die Schäden, die ihr mit eurem Fahrzeug bei Vermögensgegenständen von anderen verursacht. Umgekehrt übernimmt die Kfz-Versicherung des Unfallgegners die Schäden, die dieser bei euren Vermögensgegenständen verursacht hat. Der Versicherungsschutz besteht unabhängig vom TÜV-Status.

Auch wenn das Fahrzeug von euch oder eures Unfallgegners derzeit keinen TÜV hat, ist es dennoch versichert.

Die meisten Autoversicherungen übernehmen entstandene Schäden auch, wenn der TÜV überzogen wurde.

Wird grobe Fahrlässigkeit bei einem der Unfallteilnehmer festgestellt, muss dieser vermutlich einen Teil der Schadenssumme selbst zahlen, sollte er als Unfallverursacher festgestellt werden.

Anzeige

Unklare Unfallursache – was nun?

Bei unklaren Unfallursachen klären die Versicherungen untereinander, wer für die Schäden aufkommt. Hierfür ist eine ausreichende Dokumentation nötig. Später wird die Versicherung euch zum Unfallhergang befragen. Gegebenenfalls wird ein Gutachter hinzugezogen. Sichert die Unfallstelle und dokumentiert den Unfallort so gut wie möglich:

Fotos : Macht Fotos vom Unfallort, den Fahrzeugen und den entstandenen Schäden

: Macht Fotos vom Unfallort, den Fahrzeugen und den entstandenen Schäden Zeugen : Notiert euch die Kontaktdaten von Personen, die den Unfall beobachtet haben.

: Notiert euch die Kontaktdaten von Personen, die den Unfall beobachtet haben. Unfallbericht: Füllt den Bericht sorgfältig aus.

Wenn jemandem die Schuld am Unfall zugesprochen wird, begleicht dessen Haftpflichtversicherung die Schäden des Unfallgegners.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.