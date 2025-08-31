Auto-Guru: Verbrenner-Verbot bringt nichts

Für Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer ist klar: Der Verbrennungsmotor ist angezählt.

Batterieelektrische Autos sind für den Chef des neu gegründeten Bochumer Center for Automotive Research (CAR) die Zukunft. Der Grund ist klar: „Weit vor 2030 kostet das Elektroauto nicht mehr als der Verbrenner.“

Auto-Guru rechnet mit Hin und Her beim Verbrenner-Aus ab

Dafür, dass Verbrenner langfristig wegen zu hoher Kosten keine Alternative mehr zum Elektroauto sein könne, sorge allein schon der CO₂-Preis, erklärt Dudenhöffer im Interview mit dem Finanz-Podcast René will Rendite (bei YouTube ansehen). Der steigende CO₂-Preis sorgt dafür, dass über den Treibstoff Benziner und Diesel schrittweise immer teurer werden, ebenso wie Öl- und Gasheizungen.

Schon 2027 dürfte hier der erste wirklich große Preissprung anstehen, wenn der CO₂-Preis am Markt gehandelt wird, statt wie bisher weiter politisch vorgegeben.

„Wenn die Elektroautos genauso preisgünstig sind wie die Verbrenner oder vielleicht sogar noch preisgünstiger sind, dann muss man nicht lang über ein Verbrenner-Verbot nachdenken“, meint Dudenhöffer. Und weiter: „Dann macht das der Markt. Deshalb ist es naiv, permanent darüber zu reden.“

Das faktische Verbrenner-Verbot bei Neuwagen hingegen immer wieder zu diskutieren, damit den eingeschlagenen Weg infrage zu stellen – ob vonseiten der Hersteller oder der Politik – davon hält der CAR-Chef nichts: „Das ist an Naivität nicht mehr zu übertreffen, was man da macht“, kritisiert Dudenhöffer. Mit dem öffentlichen Hin und Her schüre man nur die Verunsicherung der Autokäufer.

Dudenhöffer zufolge werde sich das E-Auto durchsetzen, auch ohne Verbot des Verbrenners – zumindest in Europa und China. In den USA sehe es anders aus, dort müssten auch die europäischen Hersteller noch für lange Zeit auf Verbrenner setzen.

E-Fuels nichts als ein Mythos

Auch CO₂-freie Alternativen wie Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe schließt Dudenhöffer kategorisch aus. „Die Energieeffizienz von diesen Syn-Fuels (synthetische Kraftstoffe, Anmerkung der Redaktion) ist katastrophal schlecht.“

Hoffnungen auf eine weitere Zukunft des Verbrennungsmotors, die auf dem Umweg über E-Fuels betankt werden könnten, seien daher falsch. E-Autos mit Batterie würden den Markt letztlich für sich entscheiden, ist sich der Autoexperte sicher.