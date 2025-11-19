Autofahrer aufgepasst: Winter-Walze sorgt für Rutschgefahr auf den Straßen

Wer in den nächsten Tagen mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich auf anspruchsvolle Bedingungen einstellen.

Nach einer kurzen Verschnaufpause stellt sich das Wetter in Deutschland um und bringt einen Vorgeschmack auf den Winter. In den kommenden Tagen wird es landesweit deutlich kühler, unbeständiger und vor allem nachts wieder frostig. Für alle, die mit dem Auto unterwegs sind, bedeutet das eine erhöhte Rutschgefahr durch Schnee und überfrierende Nässe.

Schon am Freitag beginnt es im Süden Deutschlands zu schneien, insbesondere an den Alpen auch länger anhaltend. Währenddessen kommt es im Westen und an der Nordsee zu einzelnen Schnee- oder Schneeregenschauern. Die Temperaturen erreichen dabei nur noch Höchstwerte zwischen -1 und +5 Grad, im Bergland herrscht sogar leichter Dauerfrost. In den Nächten wird es verbreitet frostig mit Tiefstwerten, die in den Mittelgebirgen und Alpentälern auf bis zu -10 Grad sinken können (Quelle: DWD).

Achtung auf den Straßen: Glättegefahr nimmt zu

Diese Mischung aus Niederschlag und Temperaturen um den Gefrierpunkt ist besonders für Autofahrer und Pendler eine Herausforderung. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch vor örtlich gefrierendem Regen, der Straßen und Gehwege blitzschnell in spiegelglatte Flächen verwandeln kann. Ihr solltet daher morgens mehr Zeit für den Weg zur Arbeit einplanen, defensiv fahren und unbedingt prüfen, ob euer Fahrzeug bereits mit Winterreifen ausgestattet ist.

Auch in der kommenden Woche bleibt der frühwinterliche Charakter erhalten. Die Meteorologen erwarten weiterhin viele Wolken und unbeständiges Wetter mit Regen, Schneeregen oder Schnee. Die Temperaturen ändern sich kaum, sodass die Gefahr von Glättebildung bestehen bleibt. Vor allem in den Bergregionen wird durchweg mit Schneefall gerechnet, während es in tiefen Lagen ein nasskalter Mix bleibt.