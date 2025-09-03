Autofahrer genervt: Praktische Park-App sorgt für Ärger

Autofahrer brauchen starke Nerven.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Easypark gilt als führender Anbieter für digitale Parkvorgänge in Europa. Wer jedoch Probleme mit der App hat, sieht sich häufig auf sich allein gestellt. Nutzer klagen über einen kaum erreichbaren Kundenservice und mangelhafte Reaktionen auf Anfragen.

Anzeige

Easypark: Kundenservice unter Beschuss

Easypark hat ein Serviceproblem. Nutzer berichten von automatisierten Antworten, langen Wartezeiten oder gar keiner Reaktion. „Es ist sehr schwierig, mit dem Kundenservice in Kontakt zu treten, beziehungsweise unmöglich“, fasst Verbraucherschützerin Tatjana Halm die Kritik zusammen. Das betreffe sowohl E-Mails als auch Anrufe.

Die App selbst funktioniert den Berichten zufolge meist zuverlässig – aber eben nur, solange keine Probleme auftreten. Sobald Nutzer jedoch Rückerstattungen oder Klärungen einfordern, beginne laut Halm oft eine Odyssee durch automatisierte Chatbots und standardisierte Textbausteine. Ein häufig genannter Vorwurf lautet, dass Easypark Anfragen systematisch ignoriere.

Genervte Rezensenten bezeichnen das Unternehmen bereits als „Drecksfirma ohne Kundensupport“. In besonders drastischen Fällen bleibt Betroffenen oft noch nur der Gang vor Gericht, wobei viele angesichts geringer Streitwerte und hoher Hürden davon Abstand nehmen dürften.

Easypark: Kundenservice hat „höchste Priorität“

Halm kritisiert, dass sich Unternehmen zunehmend totstellen und damit Kundenrechte unterlaufen. Wer eine Rückzahlung fordert, muss oft lange auf eine Reaktion warten oder erhält schlicht keine. Zwar könne man Fristen setzen und schriftlich erinnern, doch ohne Rechtsschutzversicherung bleibt eine Klage oft unrealistisch.

Anzeige

Für Easypark bedeutet das einen enormen Imageverlust. Auf Anfrage von BR24 erklärt das Unternehmen, der Kundenservice habe „höchste Priorität“. Man arbeite daran, Anliegen schneller zu bearbeiten. Kosten könnten aber nur bei nachweisbaren technischen Fehlern erstattet werden. Ob solche Aussagen enttäuschte Kunden besänftigen, ist fraglich.