Autositze reinigen: So werden eure Polster wieder schön

Ihr wascht euer Auto regelmäßig, aber nur von außen? Auch der Innenraum braucht eure Pflege. Wie ihr die Autositze reinigt, zeigen wir euch.

Vorbereitung auf die Sitzreinigung

Bevor ihr euch an die Sitze macht, beginnt zunächst mit dem restlichen Innenraum eures Autos. Müll wird entsorgt, Krümel und Staub weggesaugt. So habt ihr mehr Platz und freie Sicht auf die wirklich hartnäckigen Stellen auf euren Polstern.

Achtet bei Kunststoffen und Leder darauf, mit der harten Staubsaugerdüse keine Kratzer und unschönen Spuren zu verursachen. Nutzt für die Sitzpolster besser eine Bürste als Staubsaugeraufsatz.

Leicht verschmutzte Stoffsitze reinigen

Sind die Sitze nur leicht verschmutzt, bekommt ihr sie mit einem Polsterreiniger, etwas Wasser und einem Mikrofasertuch wieder sauber.

Feuchtet die verschmutzten Stellen leicht an. Reibt sie mit dem Reiniger ein und lasst den Schaum einwirken. Wischt den Sitz mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

Stark verschmutzte Sitze reinigen

Für tiefer sitzenden und hartnäckigen Schmutz verwendet ihr am besten einen Nasssauger. Damit ist eine gründliche Reinigung möglich. Lasst die Sitze nach der Prozedur auf jeden Fall längere Zeit trocknen, am besten an einem warmen Ort mit geöffneten Fenstern oder Türen.

Ledersitze reinigen

Ledersitze brauchen besondere Aufmerksamkeit. Zum Reinigen verwendet ihr einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz, Mikrofasertücher, lauwarmes Wasser, einen speziellen Lederreiniger und eine Schuhbürste mit weichen Borsten.

Da dem Leder durch die Reinigung Öle und Fette entzogen werden, ist zum Abschluss eine Behandlung mit einer Lederpflege wichtig. Sie gibt dem Material alles zurück, was es für eine lange Haltbarkeit braucht.

Was ist mit Haushaltsmitteln?

Um sich teure Spezialreiniger zu sparen, greifen viele Autofahrer zu Hausmitteln, um ihre Autositze zu reinigen. Davon raten die Experten des ADAC ab. Die Gefahr, dass eure Autositze durch Rasierschaum oder ähnliche Alternativen unansehnlich werden, ist recht groß.

Besonders bei Ledersitzen sind die richtigen Reinigungsmittel entscheidend. Leder muss immer vorsichtig gereinigt und gepflegt werden.

