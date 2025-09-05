Bahn-Kunden frustriert: Kritiker treffen einen wunden Punkt

Nicht nur Verspätungen sorgen bei der Bahn für Ärger.

Der Verband Allianz pro Schiene kritisiert, dass sich Fahrgäste nicht einmal auf die offiziellen Informationen der Bahn verlassen können. Was am Bahnsteig durchgesagt wird, passe oft nicht zur Anzeige. In der App stehe wiederum etwas anderes.

Bahn-Ansagen im Blindflug: Was stimmt eigentlich?

Reisende sollen sich auf die Bahn verlassen können – zumindest, wenn es um Details zu Verspätungen geht. Doch selbst das bekommt die Bahn nicht immer hin. Laut dem gemeinnützigen Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene liefern DB-App, Anzeigetafel und Durchsage teils widersprüchlich Informationen. Der Verband spricht von vermeidbarem Zusatzstress, der den Fahrgästen nicht zugemutet werden sollte.

Der Grund sind für das Info-Chaos seien verschiedene Datenquellen. Was auf dem Bildschirm steht, basiere oft auf einer anderen Datenbasis als das, was im Lautsprecher zu hören ist, heißt es. Die Lösung wäre simpel: Alles aus einer Quelle speisen und damit für Klarheit sorgen.

Die Allianz pro Schiene formuliert deswegen auch klare Erwartungen an den Nachfolger von Richard Lutz als Bahn-Chef. Eine der zentralen Forderungen ist eine bessere Fahrgastinformation. Wenn der Zug schon nicht kommt, sollte wenigstens die Information dazu stimmen (Quelle: Berliner Morgenpost) .

Weniger Züge sind auch keine Lösung

In der ewigen Debatte um mehr Pünktlichkeit bei der Bahn werden oft Vorschläge gemacht, die vor allem das Angebot kürzen. Weniger Züge, weniger Chaos – so die Theorie. Doch der Verband hält dagegen. Die Folge wären überfüllte Wagen und Fahrgäste, die wieder auf das Auto umsteigen. Damit wäre niemandem geholfen.

Stattdessen brauche es sinnvolle Sofortmaßnahmen wie mehr Pufferzeiten, eine gezielte Entlastung stark befahrener Strecken und längere Züge. Auch eine bessere Wartung und Personalplanung könnten für spürbare Entlastung sorgen.