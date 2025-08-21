Bahn-Tickets für kurze Zeit viel günstiger: So billig war Zugfahren selten

Schnellentschlossene sparen jetzt doppelt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Deutsche Bahn lockt mit einer kurzfristigen Rabatt-Aktion auf ihre ohnehin schon vergünstigten Sparpreise. Wer jetzt schnell bucht, kann noch bis zum 10. Dezember besonders günstig durch Deutschland reisen.

Anzeige

Deutsche Bahn: 20 Prozent Rabatt auf Sparpreise

Für Reisen an jedem Dienstag und Mittwoch bietet die Bahn jetzt zusätzlich 20 Prozent Rabatt auf alle Sparpreis- und Super-Sparpreis-Tickets. Der Aktionszeitraum ist aber äußerst knapp bemessen: Nur noch bis zum 23. August sind die ermäßigten Fahrkarten über bahn.de und den DB Navigator erhältlich. Danach gelten wieder die normalen Preise.

Die Aktion gilt bundesweit und dabei auch für Spezialtarife wie den Sparpreis Young, Sparpreis Senioren oder den Sparpreis Business. Besonders günstige Strecken gibt es laut Bahn schon ab 5,59 Euro. Wer eine BahnCard besitzt, erhält zusätzlich den gewohnten Rabatt.

Mit dem Angebot reagiert die Bahn auf typische Nachfrageschwankungen. Dienstage und Mittwoche gelten traditionell als weniger stark ausgelastet. Die neuen Schnäppchentage sollen Reisende gezielt auf diese Wochentage lenken, um die Auslastung besser zu verteilen.

Zugtickets bis 10. Dezember gültig

Die Tickets sind ausschließlich für Fahrten bis zum 10. Dezember 2025 gültig (Quelle: Deutsche Bahn). Fahrten rund um Weihnachten und Neujahr lassen sich damit also nicht günstiger buchen. Einschränkungen gibt es darüber hinaus aber kaum: Die Rabattaktion umfasst nahezu das gesamte nationale Fernverkehrsangebot, von Super-Sparpreis bis Geschäftskunden-Tarif.

Anzeige

Wer also flexibel ist und nicht unbedingt am Wochenende reisen muss, kann jetzt richtig sparen. Die besten Chancen auf günstige Tickets bestehen vor allem für Strecken mit hoher Frequenz, etwa zwischen Großstädten wie Berlin, Hamburg, München oder Köln.