„Bahn-Vorstand würde auch einen Eimer Gülle als Gold verkaufen“: Ex-GDL-Chef rechnet mit DB ab

Selbst im Ruhestand kommt die Bahn bei Claus Weselsky nicht gut weg.

Die Deutsche Bahn trennt sich von ihrem Chef – doch für Claus Weselsky, ehemaliger Chef der Lokführergewerkschaft GDL, reicht das nicht: „Wenn ich Bahn-Chef wäre, würde ich mehr als die Hälfte der 3.500 Führungskräfte entlassen“, erklärt der streitlustige Ex-Gewerkschaftler im Interview mit der Süddeutschen Zeitung (via Golem).

Bahn-Manager müssen ihre eigene Medizin probieren

Das heißt aber noch lange nicht, dass die, die bleiben, sich ausruhen könnten. Wenn er könnte, würde Weselsky auch der gesamten Führungsriege die Dienstwagen streichen und sie zum Bahnfahren verdonnern. „Ich kenne keine Firma, in der die Manager wie bei der Bahn das eigene Produkt meiden wie der Teufel das Weihwasser.“

Nun, da klar ist, dass Bahnchef Richard Lutz in Kürze seinen Posten räumen muss, rechnet Weselsky auch mit der Bilanz der vergangenen Jahre – und Jahrzehnte – ab: „Die Manager saugen das Land aus und stellen keine vernünftigen Zugverbindungen bereit“, kritisiert er. Und weiter: „Der Bahn-Vorstand würde auch einen Eimer Gülle als Gold verkaufen.“

Immerhin: Dass die Bahn massive Probleme hat, hatte Lutz in den vergangenen Jahren immer wieder betont. Die Lösung lässt allerdings auf sich warten, auch wenn inzwischen die zweite massive Vollsperrung zwischen Berlin und Hamburg eingerichtet wurde. Im Rahmen der Netzsanierung soll die ihren Teil zu besseren Verbindungen und mehr Pünktlichkeit beitragen – im Laufe der nächsten elf Jahre.

Das muss sich bei der Bahn ändern

Wer Lutz’ Nachfolge antritt, ist bisher noch nicht öffentlich bekannt. Für Weselsky ist aber klar, was sich ändern muss: Der Bund müsse stärker kontrollieren, was bei der Bahn los ist. Nicht nur Milliardenzuschüsse auf den Weg bringen, sondern auch dafür sorgen, dass die Gelder effektiv genutzt werden.

Dabei geht er auch auf seine alte Rolle als Streikverfechter ein. Der Bund solle sichergehen, dass „der Vorstand nicht durch unnötige Streiks das Geld der Steuerzahler verbrennt.“ Welche Streiks notwendig sind, und welche unnötig, darüber dürften Weselsky und die DB allerdings sehr unterschiedliche Vorstellungen haben.