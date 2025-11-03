Bahncard-Besitzer aufgepasst: Neuer Rabatt gilt nur kurz

Gemeinsam reisen, gemeinsam sparen.

Im Fernverkehr sind Bahncard-Inhaber im November ein Bonus-Multiplikator, wenn sie Begleitung mitnehmen. Die Mitreisenden erhalten denselben Rabatt, brauchen aber keine eigene Bahncard.

Bis zu vier Personen reisen zum Bahncard-Preis

Vom 1. bis 30. November gilt für Inhaber einer Bahncard 25 oder 50 ein Sonderangebot, das gemeinsame Fahrten deutlich vergünstigt. Wer ein Ticket für den innerdeutschen Fernverkehr bucht, kann bis zu vier weitere Reisende zum gleichen Ermäßigungssatz mitnehmen.

Bei der Bahncard 25 sind das 25 Prozent auf Flex- und Sparpreise, bei der Bahncard 50 gelten 50 Prozent auf Flexpreise und ebenfalls 25 Prozent auf Sparangebote (Quelle: Deutsche Bahn).

Alle Personen müssen dabei im selben Buchungsschritt und in der gleichen Wagenklasse angegeben sein. Die Rabatte gelten nur, wenn die Reise im Fernverkehr stattfindet, also mindestens eine Teilstrecke mit ICE, IC oder EC gefahren wird. Auch grenzüberschreitende Verbindungen sind ausgeschlossen.

Wichtig ist außerdem, dass die Rückfahrt bis spätestens am 30. November stattfinden muss. Einzelne Mitreisende lassen sich im Nachhinein auch nicht ausbuchen oder stornieren. Sollte sich an der Planung etwas ändern, müssen Käufer das gesamte Ticket stornieren, sofern der Tarif das erlaubt.

Neues Bahncard-Angebot überall buchbar

Die vergünstigten Tickets lassen sich online, über den DB Navigator, an Automaten, in DB-Reisezentren oder über Agenturen buchen. Entscheidend für den Rabatt ist nur, dass alle Reisende gemeinsam auf einem Ticket stehen.

Bei der Eingabe muss für jede Person der gleiche Bahncard-Rabatt ausgewählt werden, der auf die Hauptperson zutrifft. Auch Besitzer einer Bahncard Business können das Angebot laut Deutscher Bahn in Anspruch nehmen.