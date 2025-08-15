BahnCard Business privat nutzen: Ist das erlaubt?

Viele Berufspendler oder Geschäftsreisende haben eine BahnCard Business – doch darf man sie auch für private Fahrten einsetzen? Worauf zu achten ist.

BahnCard Business: günstige Angebote für Geschäftskunden

Die BahnCard Business ist ein Angebot der Deutschen Bahn, das speziell für Firmenkunden entwickelt wurde. Unternehmen können damit vergünstigte Tickets für Geschäftsreisen ihrer Mitarbeitenden buchen. Sie wird in der Regel direkt über das Firmenkonto oder eine zentrale Abrechnung bezahlt, was die Verwaltung vereinfacht.

Mit der Bahn in den Urlaub: BahnCard Business privat einsetzen

Laut Deutscher Bahn ist die private Nutzung der BahnCard Business grundsätzlich erlaubt. Wer also mit der Karte in seiner Freizeit verreisen möchte, kann dies tun – und profitiert von denselben Rabatten wie bei einer normalen BahnCard 25 oder 50.

Die entscheidende Einschränkung: Die BahnCard Business bleibt Eigentum des Unternehmens, das sie bezahlt hat. Das bedeutet, dass Arbeitgeber interne Regeln zur privaten Nutzung festlegen können. Manche Firmen erlauben dies, andere sehen die Karte ausschließlich für dienstliche Zwecke vor.

Bevor ihr die BahnCard Business privat nutzt, fragt vorsichtshalber bei eurem Arbeitgeber nach, ob er damit einverstanden ist.

Mit der BahnCard Business reisen: wichtige Regeln für die private Nutzung

Wer die BahnCard Business auch in der Freizeit einsetzen möchte, sollte außerdem einige Vorgaben kennen, um Missverständnisse oder Probleme mit dem Arbeitgeber zu vermeiden:

Kostenübernahme beachten: Auch bei erlaubter privater Nutzung zahlt ihr die Tickets in der Regel selbst, der BahnCard-Rabatt wird dennoch angerechnet.

Auch bei erlaubter privater Nutzung zahlt ihr die Tickets in der Regel selbst, der BahnCard-Rabatt wird dennoch angerechnet. Keine Weitergabe: Die BahnCard Business ist personengebunden und darf nicht an andere Personen verliehen werden.

Die BahnCard Business ist personengebunden und darf nicht an andere Personen verliehen werden. Richtige Buchungsoption wählen: Für private Fahrten nutzt ihr ausschließlich den BahnCard-Rabatt, nicht die BMIS-Kundennummer für Geschäftskundenrabatte.

Vorteile der BahnCard Business: günstiger ans Ziel

Mit der BahnCard Business profitieren Vielfahrer von denselben Rabatten wie bei einer regulären BahnCard 25 oder 50: Auf Flexpreise und Sparpreise gibt es je nach Kartentyp 25 oder 50 Prozent Ermäßigung. Dadurch lassen sich gerade bei häufigen Fahrten erhebliche Kosten sparen.

Zusätzlich ist die Karte in der Regel mit dem BahnBonus-Programm verknüpft, sodass ihr bei jeder Buchung Punkte sammeln und gegen Prämien oder Freifahrten eintauschen könnt – vorausgesetzt der Arbeitgeber ist damit einverstanden.