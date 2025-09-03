Bahnfahren wird besser: So bekommt ihr Filme und Serien gratis auf iPhone und Android

Dieses geheime Bahn-Feature macht jede Zugfahrt spannender.

Langeweile auf der Zugfahrt? Muss nicht sein. In den ICEs der Deutschen Bahn könnt ihr nicht nur kostenlos surfen, sondern auch ohne Aufpreis Filme und Serien streamen – direkt aufs Smartphone oder Tablet. Egal ob iPhone, Android oder iPad: Mit wenigen Klicks habt ihr Zugriff auf Blockbuster und Geheimtipps.

So schaltet ihr das kostenlose Bahn-Entertainment für iPhone und Android frei

Um das Bord-Entertainment der Bahn zu nutzen, müsst ihr euch zunächst ins WLAN einwählen. Wählt dazu einfach „WIFIonICE“ aus den verfügbaren Netzwerken. Anschließend erscheint ein Pop-up-Fenster – hier tippt ihr auf „Jetzt kostenlos surfen“.

Im Zug müsst ihr euch mit diesem WLAN verbinden. (© Screenshot GIGA)

Daraufhin öffnet sich das ICE-Portal. Falls nicht, könnt ihr es jederzeit manuell über den Browser unter ICEportal.de aufrufen. Dort findet ihr im Bereich „Unterhaltung“ die komplette Auswahl an Filmen und Serien.

Von Disney-Hits bis Geheimtipps

Reichlich Auswahl für die Reise mit der Deutschen Bahn. (© Screenshot GIGA)

Das Angebot ist bunt gemischt und wechselt regelmäßig. Aktuell dabei: Disney-Blockbuster wie „Die Eiskönigin II“ oder die Live-Action-Version von „Der König der Löwen“. Serienfans sollten unbedingt einen Blick auf „Yes, Chef!“ werfen – ein britisches Drama, das perfekt für alle ist, die „The Bear“ auf Disney+ lieben.

Viele Titel gibt’s nicht nur auf Deutsch, sondern auch in der Originalversion inklusive Untertiteln – ideal für alle, die unterwegs noch ein bisschen Sprachtraining mitnehmen wollen.

Perfekt für lange Fahrten – auf jedem Gerät

Hier könnt ihr iPhone, iPad und Co. für den Filmgenuss befestigen. (© GIGA (Sven Kaulfuss))

Das Bord-Entertainment funktioniert auf allen Smartphones und Tablets – egal ob iPhone, Android-Gerät oder iPad. Ein kleiner Bonus: In den neuesten ICEs gibt’s integrierte Halterungen an den Sitzen, sodass ihr euer Gerät wie im Flugzeug aufstellen könnt.

Unterm Strich: Mit dem ICE-Portal wird die Bahnfahrt zur Kinovorstellung – kostenlos und ohne Datenvolumen zu verbrauchen. Auch Aussetzer sind kein Ding, liegen die Filme doch lokal auf dem Server des jeweiligen Zuges und bedürfen keiner Mobilfunkverbindung. Einfach einloggen, zurücklehnen und genießen. Wer jetzt noch Langeweile hat, ist selbst schuld.