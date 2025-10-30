Bald auch in Deutschland? Erstes Land führt Tempolimit für Fußwege ein

Die Slowakei führt ein Tempolimit auf Fußwegen ein – ein ungewöhnlicher, aber nicht völlig sinnfreier Schritt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ab 2026 ist Schluss mit der Hektik in der Slowakei, so es sie den zuvor gab. Dafür sorgt eine Änderung des Verkehrsgesetzes. Sie führt ab 1. Januar ein offizielles Tempolimit von 6 km/h auf Gehwegen innerorts ein – ein Schritt, die Schrittgeschwindigkeit zu regulieren, den so noch kein Land in der EU gegangen ist.

Anzeige

Schluss bei 6 km/h: Slowakei führt Tempolimit auf Gehwegen ein

Was sich das Parlament davon verspricht? „Das Hauptziel ist es, angesichts sich häufender Zusammenstöße mit Rollerfahrern die Sicherheit auf den Gehwegen zu erhöhen“, erklärt der frühere Verkehrsminister Lubomir Vazny, der den Gesetzesentwurf ins Rollen brachte (Quelle: Spiegel). Dabei gelten die Vorgaben allerdings entgegen voriger Berichte explizit nicht für Fußgänger, sondern für alle anderen Verkehrsteilnehmer, die Fußwege nutzen. In der Slowakei gehören dazu etwa Fahrradfahrer und Skater, aber auch E-Scooter- und Rollerfahrer, auf die die neue Regelung Vazny zufolge abzielt.

Ob die Entscheidung in der Slowakei hier einen Präzedenzfall schafft, dem auch andere EU-Länder folgen, muss sich zeigen. Dazu kommt die Schwierigkeit, künftig Verstöße auch nachzuweisen.

Mit der Festlegung auf 6 km/h geht die Slowakei damit voran. Die in Deutschland in einigen verkehrsberuhigten Bereichen vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit für Autos orientiert sich nicht an der echten Gehgeschwindigkeit – und ist zudem nicht eindeutig festgeschrieben.

Anzeige

Schrittgeschwindigkeit in Deutschland: Was gilt?

Dass Deutschland ähnliche Regeln einführt, ist derzeit nicht abzusehen. Aber wie lauten dann die Regeln hierzulande? Der ADAC erklärt: Ein allgemeines Tempolimit auf Fußwegen gibt es nicht. Es ist im Gegensatz zur Slowakei aber auch weniger wichtig, da eben nur Fußgänger sowie Kinder unter 10 Jahren beziehungsweise deren Eltern mit dem Fahrrad auf reinen Gehwegen unterwegs sein dürfen.

Anders sieht es auf geteilten Fuß- und Radwegen aus. Auch hier gibt es zwar keine Vorschrift, wie schnell alle Teilnehmer sein dürfen. Es gilt aber das Gebot zur gegenseitigen Rücksichtnahme. Im Zweifel dürfen Fahrräder – und parallel dazu auch andere Gefährte, wie etwa E-Scooter – aber nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Wie hoch die in diesen Fällen angesetzt wird, ist aber eben nicht vorgegeben.