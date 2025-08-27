Bald bei Aldi: Dieses LED-Gadget für 14,99 Euro hilft, wenn ihr kein Fenster im Bad habt

Ohne gute Beleuchtung werden Gesichtspflege, Schminken oder Augenbrauenzupfen zu einer echten Herausforderung. Aldi hat bald einen Kosmetikspiegel mit LED-Licht im Angebot, der euch das Leben leichter macht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi verkauft Kosmetikspiegel mit LED-Beleuchtung

Wenn ihr morgens auch schon mal mit der Handy-Taschenlampe euer Gesicht beleuchtet habt, nur um im Spiegel genug zu sehen, fehlt euch eindeutig ein Kosmetikspiegel mit LED-Beleuchtung. Aldi Süd verkauft ab dem 1. September 2025 einen solchen Spiegel von Ambiano für 14,99 Euro, der drei Lichtfarben mitbringt und per USB-C-Kabel aufladbar ist (hier bei Aldi im Prospekt ansehen). Bei Aldi Nord ist das Modell sogar um 5,00 Euro günstiger.

Anzeige

Aldi bietet euch gleich mehrere Varianten des Kosmetikspiegels zum gleichen Preis an. Ihr entscheidet, ob ihr ein ovales, viereckiges oder rundes Modell möchtet. Je nach Form könnt ihr euren Spiegel falten, ihn mit einem Saugnapf befestigen oder als Tischspiegel nutzen.

Als Alternative überzeugt aber auch ein ähnlicher Spiegel auf Amazon zum Preis von 15,00 Euro, der vergleichbare Funktionen bietet und von der Kundschaft sehr gut bewertet wird (auf Amazon ansehen)

Vergrößerungsspiegel mit Licht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 13:34 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich ein Kosmetikspiegel mit LED-Beleuchtung?

Für alle, die kein Fenster im Badezimmer haben.

Für alle, die bei Naharbeiten im Gesicht besseres Licht möchten.

Für alle, die sich im Bad rasieren und nicht genug Licht haben.

Wenn ihr im Badezimmer nur selten einen Spiegel nutzt, braucht ihr keinen Kosmetikspiegel mit Extralicht.

Spiegel mit vielen Möglichkeiten

Aber auch die praktische Amazon-Alternative lohnt sich. Damit bekommt ihr sowohl einen Spiegel mit 20-facher Vergrößerung, als auch einen normalen Spiegel ohne Verzerrung auf der Rückseite. Die intensive Beleuchtung, mit der ihr euch optimal schminken und pflegen könnt, bietet dabei drei verschiedene Farbmodi. Die Kunden auf Amazon zeigen sich begeistert und vergeben in ihren Bewertungen im Schnitt 4,4 von 5 Sternen.

Weitere Alternative mit zehnfacher Vergrößerung

Reicht euch ein Spiegel allein nicht, könnte eine weitere Alternative bei Amazon für euch geeignet sein. Mit dem um 360 Grad schwenkbaren Kosmetikspiegel bekommt ihr zehnfache Vergrößerung, drei verschiedene Farb-Modi und Dimmbarkeit. Bei Wandmontage dient ein Saugnapf als Halter (bei Amazon ansehen). Auch dieses Modell kommt in den Rezensionen mit durchschnittlich 4,2 Sternen gut an.

Kosmetikspiegel mit Beleuchtung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 13:37 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.