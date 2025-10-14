Bald für nur 14,99 Euro bei Lidl: Mit diesem Gadget wird euch im Auto nie mehr kalt

Mit dieser Sitzauflage ist euer Auto auch im Winter immer schön warm.

In der winterlichen Kälte ins Auto zu steigen macht nicht allzu viel Spaß – mit einer beheizbaren Sitzauflage könnt ihr aber schnell für angenehmere Temperaturen sorgen. Bei Lidl gibt es ab dem 27. Oktober 2025 ein solches Gadget bereits für nur 14,99 Euro zu haben – 25 Prozent günstiger als aktuell.

Mit dieser Autositzauflage seid ihr im Auto immer schön gewärmt. (© Lidl Prospekt / Ultimate Speed / Screenshot: GIGA)

Falls ihr nicht bis dahin warten wollt, könnt ihr euch die Alternative zur eingebauten Sitzheizung bereits jetzt im Online-Shop von Lidl bestellen – allerdings kostet sie derzeit noch 19,99 Euro:

Beheizbare Autositzauflage Die Autositzauflage von Ultimate Speed wird über einen Zigarettenanzünder-Adapter mit Strom versorgt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 14:45 Uhr

Für wen lohnt sich die Autositzauflage bei Lidl?

Für alle, die im Winter oft mit dem Autofahren müssen.

Für alle Autofahrer, die sehr kälteempfindlich sind und keine eingebaute Sitzheizung haben.

Nicht für Sport- und Schalensitze geeignet.

Die Autositzauflage von Ultimate Speed bietet Lidl-Kunden eine kurze Aufheizzeit und gleichmäßige Wärmeverteilung. Sie wird mit elastischen Gummibändern am Sitz eingestellt und über einen Zigarettenanzünder-Adapter mit Strom versorgt.

Mit 4,6 von 5 möglichen Sternen hat die Sitzauflage im Lidl-Online-Shop eine starke Wertung vorzuweisen – Kunden zeigen sich von der Wärmefunktion und dem Preis-Leistungsverhältnis überzeugt.

Lammfell-Alternative bei Lidl

Falls ihr euch für eine wärmende Sitzauflage interessiert, allerdings auf eine Heizfunktion verzichten könnt, gibt es bei Lidl ebenfalls etwas für euch. Mit einem Autositzbezug aus Lammfell sitzt ihr ebenfalls etwas gemütlicher und wärmer im Auto – für 29,99 Euro könnt ihr euch diese Alternative schnappen (bei Lidl ansehen).