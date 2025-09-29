Bald für nur 8,99 Euro bei Aldi: LED-Lichterschlauch verwandelt euer Zuhause in ein Lichtermeer

Mit einem LED-Lichterschlauch sorgt ihr leicht für schöne Stimmung bei euch zu Hause.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ganz besonders in der dunklen Jahreszeit ist eine gemütliche Beleuchtung zu Hause Gold wert. Bei Aldi Süd gibt es deswegen ab Donnerstag, den 16. Oktober 2025, einen LED-Lichterschlauch, der euch mit zwei verschiedenen Farbtönen und Blinkfunktionen eine hübsche Stimmung beschert – und das für nur 8,99 Euro (im Aldi-Prospekt ansehen).

Bei Aldi Süd gibt es bald einen günstigen LED-Lichterschlauch. (© Aldi Süd / Home Creation / Screenshot: GIGA)

Bei Amazon kostet ein vergleichbarer Lichterschlauch deutlich mehr:

LED-Schlauch Dieser LED-Lichterschlauch bietet 200 LEDs bei 10 Meter Länge. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 15:31 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der LED-Lichterschlauch bei Aldi?

Für alle, die gerne warmes, festliches Licht in ihrer Wohnung haben

Für alle, die gerne rhythmische Blinkfunktionen ausprobieren

Nicht geeignet, wenn ihr am liebsten bunte Lichter zu Weihnachten aufhängt

Der LED-Lichterschlauch bei Aldi Süd bietet euch viel Glanz für wenig Geld. Mit 7 verschiedenen Blinkfunktionen und einem warmweißen sowie einer rotgelben Farbgebung könnt ihr das Licht ganz nach Vorliebe einstellen. Eine Timer-Funktion ist praktischerweise ebenfalls mit dabei.

Der Schlauch verfügt insgesamt über 200 LEDs bei einer Länge von 10 Metern. Die Zuleitung schenkt euch mit 5 Metern Länge viel Flexibilität beim Anbringen und Aufhängen. Aldi Süd gewährt auf den Artikel eine Garantie von 3 Jahren.

Lichtschlauch-Alternativen bei Amazon

Wenn es für euer Lichtermeer unbedingt bunte Lampen sein müssen, dann findet ihr bei Amazon gute Alternativen. Zum Beispiel bekommt ihr mit dem Lichterschlauch der Marke Wujun ebenfalls 10 Meter Länge und 100 LEDs, diese leuchten dafür aber in allen erdenklichen Farben, von Rot über Lila bis hin zu Grün und Blau. Derzeit gibt es den LED-Schlauch für 17,84 Euro statt 23,99 Euro bei Amazon (bei Amazon ansehen).

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.