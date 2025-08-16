Balkonkraftwerk aufrüsten? Diese Anschlussarten solltet ihr kennen

Nahezu jedes Balkonkraftwerk kann durch einen Batteriespeicher erweitert werden. Doch auf welche Weise erfolgt die Verbindung mit dem Wechselrichter und weiteren Komponenten? Wir haben für euch die häufigsten Verdrahtungspläne zusammengestellt.

Balkonkraftwerk-Schaltpläne: Das ist beim Anschließen von Solarmodulen und Speichern wichtig

Balkonkraftwerke anschließen – mit oder ohne Speicher – geht ganz einfach. Die vielen Kabel wirken anfangs vielleicht abschreckend, doch die Anschlüsse sind standardisiert. Mit einem Schaltplan erkennt man schnell, welches Teil wohin gehört. Man sollte vorher nur ein paar Dinge wissen.

MC4-Stecker



Egal von welchem Anbieter: Alle Solarmodule nutzen die gleichen Kabel und denselben Anschluss – den MC4-Stecker. Er besteht aus einem weiblichen und einem männlichen Teil. Falsche Enden lassen sich nicht verbinden. Zudem kann ihm Regen nichts anhaben, da in ihm eine Dichtung unerwünschtes Wasser draußen hält.



Wichtig: Achtet beim Anschließen auf ein klickendes Geräusch. Erst dann sitzt alles richtig und ist wasserdicht.

Fast jedes Balkonkraftwerk nutzt den MC4-Stecker. Er klickt, wenn man die Enden miteinander verbindet. (© GIGA)

Reihen- und Parallelschaltung



Ein Wechselrichter bietet mehrere Steckplätze für Solarmodule. Wenn ihr an jeden Platz nur ein Modul anschließt, entsteht eine Parallelschaltung.



Ihr könnt die Module aber auch in Reihe schalten. Dabei verbindet ihr Modul 1 mit Modul 2, Modul 2 mit Modul 3 – und so weiter. Es entsteht eine Kette. Nur das erste und das letzte Modul steckt ihr an den Wechselrichter.

Beide Varianten sind möglich und haben eigene Vor- und Nachteile. Für Anfänger empfehlen wir immer die Parallelschaltung. Denn jeder Wechselrichter-Eingang verträgt nur eine bestimmte Leistung. Wie hoch sie ist, steht im Datenblatt des Geräts. Meist liegt sie bei maximal 500 Watt – das entspricht der Leistung eines Solarmoduls. Mehrere in Reihe geschaltete Module würden den Wert überschreiten und könnten den Wechselrichter beschädigen.

Balkonkraftwerk Speicher nachrüsten: Unterschiedliche Schaltpläne



Wer ein Balkonkraftwerk mit einem Stromspeicher nachrüsten möchte, kann sich freuen: Die Akkus sind mit fast allen Wechselrichtern und Solarmodulen kompatibel, da sie das MC4-Stecksystem nutzen.

Einen Punkt solltet ihr jedoch beim Kauf beachten: Es gibt unterschiedliche Schaltpläne. Manche Speicher kommen zwischen Solarmodul und Wechselrichter, andere dahinter. Einige Modelle haben bereits einen Wechselrichter integriert oder benötigen zusätzlich einen Energiemanager in der Kette.

Im Folgenden stellen wir euch alle gängigen Varianten vor. Vorab: Keine Schaltung ist grundsätzlich besser als die andere. Jede bringt eigene Vor- und Nachteile mit – zum Beispiel beim Platzbedarf. Denn je länger die Kette wird, desto mehr Kabelsalat entsteht. Und den möchte man auf dem Balkon lieber vermeiden.

Balkonkraftwerk ohne Speicher: Schaltplan für zwei PV-Module

Der Schaltplan für klassische Balkonkraftwerke mit einem und zwei Modulen ist überschaubar. Jedes Solarmodul wird über einen MC4-Stecker an den Wechselrichter angeschlossen. Den Gleichstrom der Solarmodule wandelt er dann in Wechselstrom um, den man im Haushalt verwenden kann. Zudem regelt er die Einspeiseleistung, da er nur bis zu 800 Watt in die Steckdose abgeben darf.

Der Schaltplan zeigt ein klassisches Balkonkraftwerk, das aus zwei Solarmodulen und einem Wechselrichter besteht. (© GIGA)

Balkonkraftwerk ohne Speicher: Schaltplan für bis zu vier PV-Modulen

Der Schaltplan für Balkonkraftwerke mit bis zu vier Modulen unterscheidet sich kaum von dem mit zwei Modulen.

Ihr könnt die Module in Reihe oder parallel schalten. Sie liefern Gleichstrom an den Wechselrichter. Dieser wandelt ihn in Wechselstrom um und speist ihn über die Steckdose ins Hausnetz ein.



Auch bei vier Modulen gilt aber: Die Einspeiseleistung darf 800 Watt nicht überschreiten.

Gibt es überhaupt Unterschiede zu kleineren Balkonkraftwerken? Ja, die gibt es. Größere Anlagen nutzen leistungsstärkere Wechselrichter. Sie haben mehr Steckplätze und vertragen bis zu 2.000 Wattpeak Eingangsleistung.

Wenn ihr ein Balkonkraftwerk mit zwei Modulen nutzt und später aufstocken wollt, schließt keine weiteren Module an den vorhandenen Wechselrichter an. In diesem Fall braucht ihr ein neues Modell, das für mehr Leistung ausgelegt ist.

Bis zu 4 Solarmodule können an einen Wechselrichter. Es muss aber ein passendes Modell sein. (© GIGA)

Balkonkraftwerk mit Speicher: Schaltplan 1

Bei dem ersten Schaltplan liegt der Stromspeicher zwischen den Solarmodulen und dem Wechselrichter. Somit fließt der Strom erst in den Akku. Üblicherweise lässt sich dann über eine App einstellen, wann der Akku wieder Strom abgeben soll (z.B. über eine Grundlasteinstellung oder mithilfe von Smart Plugs). Wenn es so weit ist, fließt er erst durch den Wechselrichter in die Steckdose.

Bekannte Modelle, die diese Schaltung verwenden:

In diesem Balkonkraftwerk Schaltplan liegt der Stromspeicher zwischen PV-Modulen und dem Wechselrichter. (© GIGA)

Balkonkraftwerk mit Speicher: Schaltplan 2

Bei der zweiten Schaltung sitzt der Stromspeicher zwischen Wechselrichter und Steckdose. Der Akku steht also am Ende der Kette, kurz bevor der Strom ins Hausnetz fließt.

Diese Variante eignet sich gut zum Nachrüsten. Oft ist der Wechselrichter bereits in der Nähe oder fest an den Solarmodulen montiert. Ihr müsst die bestehende Konstruktion also nicht auseinanderbauen, sondern könnt den Speicher mit wenigen Handgriffen ergänzen.

Der Wechselrichter lädt den Akku nur mit maximal 800 Watt – selbst wenn die Module mehr Strom liefern.

Bei der vorherigen Schaltung ist mehr Ladeleistung möglich, da die 800-Watt-Grenze nur für die Einspeisung ins Hausnetz gilt.

Bekannte Modelle, die diese Schaltung verwenden:

In diesem Balkonkraftwerk Schaltplan liegt der Wechselrichter zwischen PV-Modulen und Stromspeicher. (© GIGA)

Balkonkraftwerk mit Speicher: Schaltplan 3

Platzsparend und bequem ist die dritte Schaltung. Hier sitzt der Wechselrichter direkt im Akku-Gehäuse. Beide Komponenten bilden eine Einheit. Die Kabel der Solarmodule führen direkt in den Speicher, von dort aus geht der Strom in die Steckdose.

Manche Bundles bestehen aus zwei getrennten Geräten – einem Wechselrichter und einem Speicher. Sie teilen sich dann kein Gehäuse, funktionieren aber nach dem gleichen Prinzip. Das System prüft laufend, was mit dem erzeugten Strom passiert: Fließt er direkt ins Netz oder wandert er in den Speicher, weil er gerade nicht gebraucht wird?

Der einzige Nachteil: Ihr könnt den Wechselrichter nicht gegen ein anderes Modell austauschen, wenn er im Speicher integriert ist.

Bekannte Modelle, die diese Schaltung verwenden:

In einem Gehäuse:

In zwei Teilen:

In diesem Balkonkraftwert Schaltplan bilden der Wechselrichter und der Stromspeicher eine Einheit. (© GIGA)

Balkonkraftwerk mit Speicher: Schaltplan 4

Der vierte Schaltplan ist der umfangreichste – und heute eher selten. Zusätzlich zu Speicher, Solarmodulen, Wechselrichter und Steckdosenanschluss kommt eine weitere Komponente dazu: der Energiemanager.

Diese zentrale Steuereinheit – auch Central Control Unit (CCU) oder Hub genannt – regelt den Stromfluss zwischen Solarmodulen, Wechselrichter und Speicher.

Ihr könnt den Wechselrichter jederzeit tauschen, denn das System ist mit Geräten aller Hersteller kompatibel.

Ihr braucht mehr Platz, und es kann schnell ein unübersichtlicher Kabelsalat entstehen.

Bekannte Modelle, die diese Schaltung verwenden:

In diesem Balkonkraftwerk Schaltplan reguliert ein zusätzlicher Energiemanager den Stromfluss zwischen den Komponenten. (© GIGA)

Fazit

Balkonkraftwerke lassen sich mit wenigen Handgriffen anschließen – egal ob mit einem, zwei oder vier Modulen, mit oder ohne Speicher. Wichtig ist nur, den passenden Schaltplan zu kennen.

Ob Speicher vor oder nach dem Wechselrichter sitzt, ob er integriert ist oder über einen Energiemanager läuft: Jede Lösung hat ihre Vor- und Nachteile. Achtet auf die Leistung eures Wechselrichters und plant genug Platz für alle Komponenten ein. So holt ihr das Beste aus eurem Balkonkraftwerk heraus – ganz ohne Kabelchaos.