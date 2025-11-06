Balkonkraftwerk im Ausverkauf: 1.000-Watt-Anlage bei Amazon zum Witzpreis

Während die Strompreise weiter steigen, dreht dieses Angebot den Spieß einfach um – mit einem Balkonkraftwerk, das sich fast von selbst bezahlt.

Balkonkraftwerk bei Amazon zum Schnäppchenpreis

Bei Amazon bekommt ihr aktuell das Solarway-Balkonkraftwerk zum absoluten Tiefpreis von 269,99 Euro (bei Amazon anschauen), wenn ihr den 40-Euro-Coupon (gültig bis 9. November 2025) aktiviert. Das Set enthält zwei JaSolar-Module mit jeweils 500 Watt Leistung (insgesamt 1.000-Watt-Peak) und einen EcoFlow-Mikrowechselrichter, der maximal 800 Watt Ausgangsleistung bietet. Dazu gibt es ein 5-Meter-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker und passenden Solar-Kabeln für den Anschluss der Module. Die Installation ist ohne Elektriker möglich. Versandkosten fallen keine an.

Solarway-Balkonkraftwerk 1.000 Watt mit EcoFlow-Wechselrichter Mit 2x 500W bifazialen JaSolar-Modulen, 800W EcoFlow Wechselrichter, 5m Steckdosenkabel und smarter App-Überwachung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.11.2025 10:04 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Mieter und Eigentümer mit Südbalkon oder Terrasse: Ihr könnt das Set einfach aufstellen und direkt einspeisen – ohne Handwerker.

Sparfüchse mit Fokus auf Amortisation: Bei aktuellen Strompreisen holt ihr den Kaufpreis oft schon nach rund zwei Jahren wieder rein.

Haushalte ohne sonnige Fläche oder mit Nordbalkon: Ohne direkte Sonneneinstrahlung sinkt der Stromertrag spürbar – das Set lohnt sich dann kaum.

Die JaSolar-Module arbeiten mit einem Wirkungsgrad von über 20 % und liefern auch bei diffusem Licht solide Leistung. Der EcoFlow-Wechselrichter gibt bis zu 800 Watt, wodurch ihr das Set in Deutschland genehmigungsfrei nutzen könnt. Über die App habt ihr die Ertragsdaten jederzeit im Blick – tages-, wochen- und monatsweise. Alle Kabel zum Anschluss sind mit dabei.

Mit 4,6 von 5 Sternen bei über 500 Bewertungen ist das Balkonkraftwerk auf Amazon sehr gut bewertet. Käufer loben die einfache Montage, die wertige Verarbeitung und die stabile Stromproduktion. Einige bemängeln lediglich, dass keine Halterung beiliegt – wer das Set am Geländer oder Dach montieren will, muss also eine passende Vorrichtung separat kaufen (bei Amazon anschauen).

Für unter 270 Euro bekommt ihr hier ein komplettes, sofort einsatzbereites Mini-Kraftwerk mit 1.000-Watt-Solarleistung – günstiger war der Einstieg in die eigene Stromproduktion selten. Wie viel ihr sparen könnt, verrate ich euch mit der Auswertung meines Balkonkraftwerks.

