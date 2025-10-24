Balkonkraftwerke im Herbststurm: So verhindert ihr den Totalschaden

Egal, ob Sturm, Hagel oder Blitzeinschlag – Balkonkraftwerke sind draußen vielen Gefahrenquellen ausgesetzt. Mit ein paar einfachen Maßnahmen schützt ihr eure Mini-PV-Anlage effektiv vor Schäden.

Balkonkraftwerke bei Unwetter: Eine echte Gefahr?

In Deutschland gibt es mittlerweile über 1.000.000 registrierte Balkonkraftwerke (Stand: Juli 2025, Quelle: Marktstammdatenregister). Gleichzeitig nehmen extremen Wetterereignissen immer weiter zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) ermittelt hat. Darunter zählen Starkregen, Hagel und Stürme. Das Risiko, dass ein Balkonkraftwerk bei einem Unwetter beschädigt wird oder selbst einen Schaden verursacht, steigt daher.

Das sind die Gefahrenquellen, die bereits bekannt sind:

Mechanische Schäden: Starke Windböen können falsch befestigte Module lösen oder herabstürzen lassen. Hagel kann die Glasoberfläche der Module beschädigen, was zu Leistungsverlusten oder einem Totalausfall führen kann.

Starke Windböen können falsch befestigte Module lösen oder herabstürzen lassen. Hagel kann die Glasoberfläche der Module beschädigen, was zu Leistungsverlusten oder einem Totalausfall führen kann. Elektrische Schäden: Indirekte Blitzeinschläge in der näheren Umgebung verursachen Überspannungen im Stromnetz. Diese können den Wechselrichter des Balkonkraftwerks sowie angeschlossene Haushaltsgeräte beschädigen oder zerstören. Auch direkte Blitzeinschläge, wenn auch unwahrscheinlich, würden die Anlage sofort unbrauchbar machen.

Indirekte in der näheren Umgebung verursachen Überspannungen im Stromnetz. Diese können den Wechselrichter des Balkonkraftwerks sowie angeschlossene Haushaltsgeräte beschädigen oder zerstören. Auch direkte Blitzeinschläge, wenn auch unwahrscheinlich, würden die Anlage sofort unbrauchbar machen. Wasserschäden: Obwohl die Module und Wechselrichter in der Regel wasserdicht sind, können undichte Stellen oder Beschädigungen der Isolation durch Starkregen zu Kurzschlüssen führen.

Obwohl die Module und Wechselrichter in der Regel wasserdicht sind, können undichte Stellen oder Beschädigungen der Isolation durch Starkregen zu führen. Gefahr für Menschen: Die größte Gefahr für Menschen geht von herabfallenden Teilen aus. Ein lockeres Modul, das bei Sturm vom Balkon oder Dach geweht wird, kann Passanten oder parkende Autos erheblich gefährden. Auch bei elektrischen Schäden besteht eine potenzielle Brandgefahr, wenn die Anlage oder die Hauselektrik durch eine Überspannung überlastet wird.

Vorbereitung ist der Schlüssel, um Schäden zu verhindern.

Balkonkraftwerk bei Sturm

Stürme können enorme Kräfte entwickeln und stellen eine Herausforderung für jede Außeninstallation dar. Um zu verhindern, dass eure Solarmodule vom Dach oder Balkon segeln, könnt ihr einige Aspekte beachten.

Module sichern: Mit Edelstahl-Kabelbindern könnt ihr Solarmodule am Balkongeländer zusätzlich sichern. Sie halten oft Zugkräften von 90 kg und mehr aus.

Mit Edelstahl-Kabelbindern könnt ihr Solarmodule am Balkongeländer zusätzlich sichern. Sie halten oft Zugkräften von 90 kg und mehr aus. Regelmäßige Kontrolle: Prüft regelmäßig, ob alle Schrauben und Halterungen fest sitzen.

Prüft regelmäßig, ob alle Schrauben und Halterungen fest sitzen. Solarmodule anklappen: Wenn eure Solarmodule frei stehen (etwa im Garten oder auf einem Flachdach), könnt ihr sie einklappen, um Windangriff zu minimieren.

Wenn eure Solarmodule frei stehen (etwa im Garten oder auf einem Flachdach), könnt ihr sie einklappen, um Windangriff zu minimieren. Richtige Ballastierung: Flachdach- oder Gartenmodule ausreichend beschweren. Fachhändler wie Kleines Kraftwerk bieten dafür extra Ballastierungspläne für alle Windzonen in Deutschland. Windzone 4: mindestens 50 kg, Windzone 1: 20 kg.

TIPP: Solartracker wie der von EcoFlow richten sich automatisch zur Sonne aus und fahren sich bei Unwetter ein.

Abhängig von der Windzone solltet ihr euer Balkonkraftwerk zusätzlich sichern. (© Störfix, CC BY 2.5 via Wikimedia Commons)

Balkonkraftwerk bei Hagel

Die Wahrscheinlichkeit eines direkten Treffers durch extrem großen Hagel ist allerdings gering. Zudem werden moderne Modelle getestet und müssen Hagel mit einer bestimmten Größe und Aufprallgeschwindigkeit widerstehen können. Die Gefahr bleibt also überschaubar.

Diese Schutzmaßnahmen könnt ihr ergreifen:

Schutzgitter oder Abdeckungen: Können bei Bedarf über die Module angebracht werden. Diese sind jedoch oft mit ästhetischen Einbußen und einem gewissen Aufwand verbunden.

Können bei Bedarf über die Module angebracht werden. Diese sind jedoch oft mit ästhetischen Einbußen und einem gewissen Aufwand verbunden. Solarmodule aufstellen: Module bei Hagel senkrecht stellen, um Angriffsfläche zu minimieren.

Module bei Hagel senkrecht stellen, um Angriffsfläche zu minimieren. Versicherung: Balkonkraftwerke als Hausrat mitversichern, um Kosten bei Schäden zu decken.

Balkonkraftwerk bei Starkregen

Die Solarmodule und der Wechselrichter sind so konzipiert, dass sie wasserdicht sind und den Elementen standhalten. Sie besitzen entsprechende IP-Schutzarten (zumeist IP65), die angeben, inwieweit sie gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt sind. Auch Stromspeicher machen Regenschauer in der Regel nichts aus.

Zur Sicherheit könnt ihr folgende Punkte beachten:

Sicherer Wasserablauf: Stellt sicher, dass das Wasser um eure Anlage herum gut abfließen kann und sich nicht staut. Eine unsachgemäße Wasserableitung kann zu Erosionen führen und im schlimmsten Fall die Stabilität der Montage gefährden, insbesondere wenn euer Balkonkraftwerk auf einem Flachdach oder im Garten installiert ist.

Stellt sicher, dass das Wasser um eure Anlage herum gut abfließen kann und sich nicht staut. Eine unsachgemäße Wasserableitung kann zu Erosionen führen und im schlimmsten Fall die Stabilität der Montage gefährden, insbesondere wenn euer Balkonkraftwerk auf einem Flachdach oder im Garten installiert ist. Überprüfung der Verkabelung: Achtet darauf, dass alle Kabel sicher befestigt und vor direkter Wassereinwirkung geschützt sind. Offene oder beschädigte Kabel können Kurzschlüsse verursachen oder die Leistung eurer Anlage beeinträchtigen. Regelmäßige Sichtkontrollen helfen, solche Probleme frühzeitig zu erkennen.

Balkonkraftwerk bei Blitzeinschlägen

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blitz direkt in euer Balkonkraftwerk einschlägt, ist extrem gering. In den meisten Fällen würde ein Blitz in das Dach oder andere höhere Gebäudeteile einschlagen, die oft durch Blitzableiter geschützt sind.

Viel häufiger sind indirekte Blitzeinschläge, die Überspannungen im Stromnetz verursachen können. Schlägt ein Blitz in der näheren Umgebung ein, können diese Überspannungsspitzen über die Stromleitungen in euer Hausnetz und somit auch in euren Wechselrichter gelangen. Das kann zu Schäden an eurem Balkonkraftwerk und anderen elektronischen Geräten im Haushalt führen.

Diese Maßnahmen könnt ihr ergreifen:

Stecker ziehen: Dadurch unterbrecht ihr die direkte Verbindung zum Hausnetz, und eine Überspannung aus dem Netz kann nicht auf den Wechselrichter übergreifen. Dies bietet einen gewissen Schutz, ist aber im Alltag oft unpraktisch, insbesondere wenn ihr nicht zu Hause seid.

Dadurch unterbrecht ihr die direkte Verbindung zum Hausnetz, und eine Überspannung aus dem Netz kann nicht auf den Wechselrichter übergreifen. Dies bietet einen gewissen Schutz, ist aber im Alltag oft unpraktisch, insbesondere wenn ihr nicht zu Hause seid. Überspannungsschutz installieren: Moderne Gebäude, die nach 2016 gebaut oder umfassend saniert wurden, verfügen oft bereits über einen Überspannungsschutz vom Typ 2 im Sicherungskasten. Wenn euer Haus älter ist, könnt ihr einen Elektriker beauftragen, einen entsprechenden Überspannungsschutz nachzurüsten. Dies ist eine einmalige Investition, die eure gesamte Hauselektrik schützt.

TIPP: Wenn es schnell gehen muss, könnt ihr auch einen Überspannungsschutz-Adapter kaufen. Sie kosten unter 20 Euro etwa bei Amazon und kommen zwischen Steckdose und Balkonkraftwerk-Stecker.

Fazit

Euer Balkonkraftwerk ist robuster, als ihr vielleicht denkt, und für die meisten Unwetterereignisse gut gerüstet. Die Risiken eines direkten Schadens durch Sturm, Hagel oder Blitze sind gering, besonders wenn ihr auf eine sachgemäße Montage und qualitativ hochwertige Komponenten achtet. Bei extremen Wetterlagen könnt ihr zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um auf Nummer sicher zu gehen.

Eine der effektivsten und komfortabelsten Lösungen zum Schutz vor den Auswirkungen indirekter Blitzeinschläge und Überspannungen ist die Installation eines Überspannungsschutzes in eurem Sicherungskasten. Dies ist eine sinnvolle Investition, die nicht nur euer Balkonkraftwerk, sondern auch alle anderen elektronischen Geräte in eurem Haushalt schützt.