Bambu Lab H2C ist da: Weniger Müll beim Farbdruck und günstiger als erwartet

Bambu Lab gibt mit dem H2C erneut die Richtung in der 3D-Drucker-Welt vor.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bambu Lab hat seinen neuen Multi-Material-3D-Drucker H2C offiziell vorgestellt. Das Gerät vereint industrielle Präzision, intelligente Automatisierung und einen Preis, der selbst eingefleischte Fans überraschen dürfte. Ab dem 18. November 2025 ist der H2C in Europa, Kanada, Australien, China und Großbritannien erhältlich, zu Preisen ab 2.249 Euro (bei Bambu Lab anschauen). Zum Vergleich: Der H2D startete mit AMS bei 2.199 Euro.

Anzeige

Bambu Lab H2C mit sechs austauschbaren Hotends

Das „Vortek Hotend Change System“ im H2C. (© Bambu Lab)

Im Zentrum steht das neue „Vortek Hotend Change System“, das den H2C zu einem echten Technologieträger macht. Bis zu sechs austauschbare Hotends ermöglichen Drucke mit sieben Farben oder Materialien in einem Durchgang – und in Kombination mit dem AMS-System sogar bis zu 24 Filamenten gleichzeitig.

Der H2C reduziert den Müll erheblich. (© Bambu Lab)

Das Besondere: Der H2C braucht dabei keine klassischen Reinigungszyklen, die sonst bei Farbwechseln viel Zeit brauchen und Material verschwenden. Dadurch sinkt der sogenannte Purge-Waste drastisch, was sowohl Kosten als auch Umwelt schont.

Anzeige

Im Video könnt ihr euch das System in Aktion anschauen:

Der H2C arbeitet weitgehend selbstständig. Das Gerät erkennt automatisch, welches Hotend zuletzt mit welchem Filament verwendet wurde, und schlägt beim nächsten Druckjob die passenden Einstellungen vor. Eine Reihe von Sensoren und vier Kameras überwachen jeden Schritt – von der Düsenprüfung bis zur Echtzeitkontrolle des Materialflusses. Eine Makrokamera im Druckkopf erkennt kleinste Unregelmäßigkeiten im Extrusionsverhalten, bevor sie sichtbar werden.

Anzeige

Der 3D-Drucker kalibriert, reinigt und prüft seine Komponenten kontaktlos. Dank eines induktiven Heizsystems ist die Düse in nur acht Sekunden einsatzbereit. Die gesamte Kommunikation zwischen Druckkopf und Hotend läuft kontaktlos über Hochfrequenzsignale, wodurch Verschleiß und Datenverluste ausgeschlossen sein sollen.

Im Inneren sorgt ein „Vision Encoder System“ für Bewegungsgenauigkeit unter 50 Mikrometern, während ein kraftvoller PMSM-Servoextruder bis zu zehn Kilogramm Druckkraft liefert – rund 70 Prozent mehr als herkömmliche Systeme. Das Ergebnis: präzise Schichten, gleichmäßiger Fluss und hohe Zuverlässigkeit auch bei langen Druckläufen.

Ein anständiger Filter vermeidet dicke Luft. (© Bambu Lab)

Das Gehäuse besteht aus flammhemmendem Material und beherbergt ein Luftfiltersystem, das für saubere Arbeitsbedingungen sorgt. Mit einer Baugröße von 305 × 320 × 325 Millimetern deckt der H2C sowohl professionelle Projekte als auch ambitionierte Maker-Anwendungen ab.

Anzeige

Preis und Verfügbarkeit des H2C

Bambu Lab positioniert sich mit dem H2C deutlich im High-End-Bereich, bleibt aber preislich unter den vorab spekulierten Preiserwartungen. In der Gerüchteküche wurden mindestens 3.000 Euro erwartet. Geworden sind es in der AMS Combo 2.249 Euro (bei Bambu Lab anschauen).

H2C AMS Combo – 2.249 Euro

H2C Laser Full Combo (10W Laser) – 2.799 Euro

H2C Laser Full Combo (40W Laser) – 3.349 Euro

H2C AMS Combo + Ultimate Set – 2.749 Euro

H2C Laser Full Combo (10W Laser) + Ultimate Set – 3.299 Euro

H2C Laser Full Combo (40W Laser) + Ultimate Set – 3.849 Euro

Der Verkauf startet direkt am 18. November 2025.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.