Bambu Lab macht den Traum vom größeren X1C-3D-Drucker wahr: H2S offiziell vorgestellt

Bambu Lab hat den Wunsch der Community nach einem größeren X1C erhört.

Bambu Lab hat mit dem H2S seinen bislang größten Single-Nozzle-3D-Drucker vorgestellt. Er richtet sich an alle, die maximale Baugröße, Geschwindigkeit und Präzision wollen, ohne den Aufwand eines Dual-Nozzle-Systems. Mit einem Bauvolumen von 340 × 320 × 340 mm bringt er 220 Prozent mehr Raum als der X1C mit – und erfüllt damit genau den Wunsch, den die Community seit Langem geäußert hat.

Bambu Lab H2S ist da

Nicht nur beim Bauvolumen, sondern auch bei der Geschwindigkeit setzt der H2S neue Maßstäbe: Mit bis zu 1.000 mm/s Druckgeschwindigkeit und 20.000 mm/s² Beschleunigung arbeitet er rund 30 Prozent schneller als der X1C. Damit eignet er sich nicht nur für große Projekte, sondern auch für all jene, die Zeit sparen wollen, ohne auf Qualität zu verzichten.

Für verlässliche Ergebnisse sorgen ein 350-Grad-Celsius-Hotend und eine aktiv beheizte Kammer mit 65 Grad, die selbst anspruchsvolle Materialien wie Carbonfaser problemlos verarbeiten. Dazu überwachen 23 Sensoren und drei Kameras kontinuierlich den Druckprozess und erkennen Fehler, bevor sie zu Fehldrucken führen.

Bambu Lab integriert außerdem eine Reihe neuer Eigenentwicklungen: Ein PMSM-Servo-Extruder mit 67 Prozent mehr Extrusionskraft, Vision Encoder für Bewegungsgenauigkeit unter 50 Mikrometern und eine automatische Toleranzausgleichsfunktion, die Maßungenauigkeiten durch Materialschrumpfung ausgleicht. Das soll für passgenaue Bauteile sorgen, die sofort einsatzbereit sind.

Optional bekommt ihr den Bambu Lab H2S auch mit Laser. (© Bambu Lab)

Genau wie beim H2D bietet Bambu Lab den H2S auch in einer Laser-Full-Combo-Variante an. Damit sind Lasergravuren, Digital Cutting und Zeichnen möglich. Ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem mit fünf Flammensensoren, Tür- und Deckelüberwachung sowie Not-Aus-Schalter überwacht die Produktion. Ein intelligentes Luftstrommanagement sorgt dafür, dass jedes Verfahren optimal unterstützt wird.

Preis und Verfügbarkeit des H2S

Der H2S erscheint in drei Konfigurationen, die in Europa zu folgenden Preisen starten:

H2S (Basisversion) – 1.149 Euro

H2S AMS Combo (mit AMS 2 Pro für Multi-Material-Druck) – 1.399 Euro

H2S Laser Full Combo (10 W, mit Lasergravur, Schneiden und Zeichnen) – 1.999 Euro

Wie immer zum Start neuer Modelle werden zuerst die Combos angeboten. Die könnt ihr ab sofort vorbestellen (bei Bambu Lab anschauen). Die Basisversion soll im Oktober folgen und den günstigeren Einstieg ermöglichen.