Bambu Lab verkauft neue und ältere 3D-Drucker für kurze Zeit viel günstiger

Wenn ihr schon länger mit einem Bambu-Lab-3D-Drucker geliebäugelt habt – jetzt ist der Moment gekommen, zuzuschlagen.

Bambu Lab startet seinen großen Black-Friday-Sale früher als erwartet – und das mit echten Knallern. Vom 28. Oktober bis 5. Dezember 2025 purzeln die Preise bei vielen der beliebtesten Modelle. Laut Hersteller handelt es sich dabei um die Jahres-Bestpreise, also das niedrigste Preisniveau 2025 (bei Bambu Lab anschauen).

Folgende Modelle lohnen sich besonders:

Bambu Lab A1 mini für 179 Euro statt 199 Euro: Einsteiger-3D-Drucker mit einfacher Einrichtung, kompakt, schnell, gute Druckqualität. Auch als A1 mini + AMS Lite Bundle für 289 Euro erhältlich (bei Bambu Lab anschauen).

statt 199 Euro: Einsteiger-3D-Drucker mit einfacher Einrichtung, kompakt, schnell, gute Druckqualität. Auch als A1 mini + AMS Lite Bundle für 289 Euro erhältlich (bei Bambu Lab anschauen). Bambu Lab A1 Combo mit AMS für 349 Euro statt 469 Euro: Toller 3D-Drucker mit automatischem Leveling, sehr schnelle Druckgeschwindigkeit und top Druckqualität (bei Bambu Lab anschauen).

statt 469 Euro: Toller 3D-Drucker mit automatischem Leveling, sehr schnelle Druckgeschwindigkeit und top Druckqualität (bei Bambu Lab anschauen). Bambu Lab P1S für 369 Euro statt 499 Euro: Das Arbeitstier mit geschlossenem Bauraum und damit ideal für anspruchsvolle Materialien (ABS, ASA). Beliebt bei Print-Farmen, da sehr robust und zuverlässig (bei Bambu Lab anschauen).

statt 499 Euro: Das Arbeitstier mit geschlossenem Bauraum und damit ideal für anspruchsvolle Materialien (ABS, ASA). Beliebt bei Print-Farmen, da sehr robust und zuverlässig (bei Bambu Lab anschauen). Bambu Lab H2D Combo mit 1.899 Euro statt 2.199 Euro: Neues Dual-Extruder-Flaggschiff mit zwei Druckköpfen. Perfekt für komplexe Materialien und wasserlösliche Stützstrukturen. Inklusive AMS 2 Pro mit Multi-Material-Druck. Dieses Modell richtet sich an Profis (bei Bambu Lab anschauen).

Für wen lohnt sich der Kauf eines 3D-Druckers von Bambu Lab?

Einsteiger: Ideal, um mit einem zuverlässigen, einfach bedienbaren 3D-Drucker zu starten – besonders der A1 Mini und die A1 Combo sind perfekt zum Lernen und Experimentieren.

Hobby-Maker und Vielnutzer: Der P1S, H2D und das AMS 2 Pro bieten professionelle Features zum kleinen Preis – perfekt für alle, die oft und schnell drucken wollen.

Early Adopter, die unbedingt die neuesten Modelle (z. B. den P2S) wollen – dieser ist leider nicht im Angebot und kostet weiterhin den vollen Preis.

3D-Drucker von Bambu Lab sind zwar immer noch sehr neu, haben sich mittlerweile aber bewährt. Ihr bekommt eine riesige Community und zuverlässige 3D-Drucker, die wirklich jeder bedienen kann – auch ohne Expertise in dem Feld.

Nicht zu vernachlässigen ist, dass die Ersatzteilversorgung sehr gut ist und die Preise selbst direkt beim Hersteller sehr fair. Entsprechend ist sichergestellt, dass ihr euren 3D-Drucker sehr lange nutzen könnt.

Ich selbst habe den Bambu Lab A1 Combo (Test) damals getestet und ihn immer noch regelmäßig im Einsatz, weil er zu den einfachsten 3D-Druckern gehört und ich direkt vom Handy drucken kann. Wer sich so ein Modell kauft, macht nichts falsch.

