  BAMM! Nur echte Zocker erkennen diese Spiele an ihren Explosionen

BAMM! Nur echte Zocker erkennen diese Spiele an ihren Explosionen

GIGA-Redaktion
Zwei Videospielfiguren in militärischer Kampfausrüstung mit Explosionen und Gebäuden im Hintergrund.
© Electronic Arts / Bidbearbeitung GIGA
Explosionen gehören zu Videospielen wie Pilze zu Mario. Aber erkennt ihr Battlefield, Just Cause oder Fallout nur an ihren spektakulären Feuerbällen? Zeit für das ultimative Boom-Quiz!

Michael Bay lässt grüßen

Was der Meister der Kintopp-Explosionen kann, können Videospiele schon lange! Ob riesige Detonationen, magische Feuerbälle oder ganze Gebäude, die in die Luft fliegen: In Games darf es gerne ordentlich krachen. Und das Beste: Niemand kommt zu Schaden und wir können dem Spektakel völlig gefahrlos zusehen. Pure Zerstörungsfreude ohne schlechtes Gewissen!

Bomben in Call of Duty, brennende Autos in GTA, magische Infernos in Fantasy-RPGs oder die ikonischen Fässer in Doom – jedes Spiel hat seinen eigenen explosiven Fingerabdruck. Manche Entwickler lieben realistische Physik-Explosionen, andere setzen auf übertriebene Cartoon-Feuerbälle. Egal ob Granate, C4, Zauber oder spontane Selbstentzündung: Hauptsache, es macht ordentlich BAMM!

Details, die den Unterschied machen

Echte Gaming-Profis erkennen ihr Lieblingsspiel auch ohne HUD oder Charaktere, sondern nur am Feuerball! Die Partikeleffekte, Rauchentwicklung, Lichtreflexionen und Sound-Design sind oft so charakteristisch wie ein Fingerabdruck. Moderne Engines wie Frostbite oder Unreal liefern atemberaubende Explosions-Physik. Doch auch Retro-Pixel-Explosionen haben ihren ganz eigenen Charme und Wiedererkennungswert.

Zündet das Quiz!

Jetzt wird’s heiß: Wir zeigen euch spektakuläre Explosionen aus bekannten und weniger bekannten Videospielen. Eure Mission: Erkennt das Spiel nur anhand der Detonation! Von Action-Blockbustern bis Indie-Perlen ist alles dabei. Beweist euer Experten-Wissen und teilt euer Ergebnis mit euren Freunden. Wer ist der wahre Explosions-Experte in eurem Squad?

