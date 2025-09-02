Bank schafft Bargeld ab – deutscher Kunde fassungslos: „Das ist doch keine Bank mehr!“

Wer Bargeld braucht, soll doch einfach in den Supermarkt oder zur Konkurrenz gehen.

Die Oberbank sorgt in Bayern für Aufsehen: Seit Ende August gibt es in mehreren Filialen kein Bargeld mehr. In München, Unterschleißheim und drei weiteren Standorten wurden Geldautomaten abgebaut und die Schalter geschlossen. Ein- und Auszahlungen mit Münzen und Scheinen sind dort nicht mehr möglich. Stattdessen verweist die Bank ihre Kunden auf Supermarktkassen oder fremde Automaten – oft mit Limits oder Zusatzkosten.

Kunden können Entscheidung nicht nachvollziehen

Für viele Betroffene ist das ein Schock. Immobilienmakler Stefan Reng, seit über 15 Jahren Kunde, nimmt kein Blatt vor den Mund: „Eine Bank ohne Bargeld – das ist doch keine Bank mehr!“ (Quelle: tz) Auch andere Kunden stehen fassungslos vor versiegelten Automaten.

Die Oberbank begründet den Schritt mit einem „geänderten Kundenverhalten“. Bargeldtransaktionen seien stark zurückgegangen, einfache Bankgeschäfte würden längst digital erledigt. Schon 2022 verschwanden die Kontoauszugsdrucker aus allen Filialen, jetzt folgt der radikalste Schritt: das Ende des Bargelds.

Insbesondere ältere Menschen und Selbstständige, die regelmäßig größere Summen benötigen, sehen sich ausgeschlossen. Verbraucherzentralen und politische Gruppen wie die Senioren-Union warnen vor einem „digitalen Zwang“ und fordern ein „Recht auf analoges Leben“ (Quelle: Zeit).

Ist die Oberbank ein Vorreiter?

Auch im Branchenvergleich geht die Oberbank ungewöhnlich weit. Zwar reduzieren Sparkassen, Deutsche Bank und Commerzbank ebenfalls Öffnungszeiten und sperren nächtliche Zugänge zu Automaten aus Sicherheitsgründen.

Doch ein vollständiger Bargeldverzicht in Filialen ist für viele weiterhin undenkbar. Während andere Institute weiterhin Hunderte Automaten betreiben, positioniert sich die Oberbank als Vorreiter – oder als abschreckendes Beispiel, je nach Perspektive.