Banken killen beliebte EC-Karte – doch der Nachfolger macht einige Probleme

Immer mehr Finanzinstitute ersetzen die traditionelle „EC“-Karte durch eine zeitgemäße „Debitkarte“. Diese vereinen die Vorteile von Kreditkarten mit einer prompten Abbuchung des Betrags vom Girokonto. Warum es Fälle gibt, in denen eine Debitkarte nicht zum Einsatz kommen kann, klären wir euch hier.

Zahlung per Debitkarte von Visa und Mastercard oft nicht möglich

Die Debitkarte wird bereits von vielen großen Banken anstelle der alten Girocard ausgegeben. Versprochen wird eine Geldkarte mit allen Vorteilen einer Kreditkarte. Lediglich die Abbuchung sollte sofort und nicht erst am Monatsende erfolgen. Theoretisch kann man damit auch einfach bargeldlos bezahlen. Allerdings ergibt sich durch die Unterschiede zu Kreditkarte für Nutzer ein großer Nachteil. So gibt es in Deutschland Tausende von Stellen, an denen das Zahlungsmittel nicht akzeptiert wird.

Insbesondere bei Supermärkten, Tankstellen, Hotels, Behörden und in Online-Shops werden Debitkarten von Visa und Mastercard häufig nicht akzeptiert. Betroffen sind keine Kunden von unbekannten Banken, sondern von renommierten Instituten wie ING, DKB oder Comdirect. Warum funktioniert die Debitkarte nicht überall?

Nachteile der Debitkarte im Vergleich zur Kreditkarte:

Die Debitkarten werden zwar von den Banken ausgegeben, dahinter stecken aber die bislang vor allem als Kreditkartenanbieter bekannten Unternehmen Visa und Mastercard. Anders als bei Kreditkarten werden Beträge bei Debitkarten direkt nach der Zahlung und nicht erst am Monatsende eingezogen.

Für Händler sind die Transaktionsgebühren von Debitkarten mit bis zu 1 % des Umsatzes deutlich höher als bei der Girocard (ca. 0,2 %), was dazu führt, dass viele Händler die Karten nicht akzeptieren. Ein Einkauf mit einem Betrag von 100 Euro kostet den Anbieter dann also 1 Euro statt 20 Cent.

Debitkarte: welche weiteren Nachteile gibt es?

Auch Services wie die Bargeldauszahlung an Supermarktkassen sind oft nur mit einer Girocard und nicht mit einer Debitkarte möglich. Laut einem Bericht des VZBV (Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände) sind fast 2.000 Beschwerden von Nutzern eingegangen. Dabei wurden nicht nur Zahlungsprobleme geäußert, sondern andere Schwierigkeiten. So soll es mit der Karte teilweise nicht möglich sein, Automatik-Türen von Banken zu öffnen, um dort an die Geldautomaten zu gelangen. Auch das ChipTAN-Verfahren und der Altersnachweis über die Geldkarte sollen nicht funktionieren.

Was ihr tun könnt, wenn die Debitkarte nicht akzeptiert wird.

Leider gibt es noch keine Lösung für das Problem. Diese Tipps können euch kurzfristig helfen:

Bargeld bereithalten : Habt am besten für kleinere Läden und in ländlichen Regionen Bargeld dabei, um im Notfall bezahlen zu können.

: Habt am besten für kleinere Läden und in ländlichen Regionen Bargeld dabei, um im Notfall bezahlen zu können. Vorher nachfragen : Haltet Ausschau nach einem Schild, auf dem die Zahlungsmöglichkeiten aufgeführt sind. Falls ihr nicht sicher seid, fragt in Restaurants oder Geschäften vorher lieber nach.

: Haltet Ausschau nach einem Schild, auf dem die Zahlungsmöglichkeiten aufgeführt sind. Falls ihr nicht sicher seid, fragt in Restaurants oder Geschäften vorher lieber nach. Girocard beantragen : Einige Banken bieten die Girocard, gegen eine Gebühr, weiterhin an.

: Einige Banken bieten die Girocard, gegen eine Gebühr, weiterhin an. Kreditkarte als Ergänzung: Mit einer Kreditkarte seit ihr vor allem im Ausland auf der sicheren Seite. Besonders bei Mietwagenbuchungen und Hotels. Auch Prepaid-Kreditkarten sind eine Option.

