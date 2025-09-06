Bargeld-Fans feiern es – alles anderen sind einfach nur genervt

Wenn im Restaurant Kartenzahlung nicht möglich ist, ärgern sich viele Gäste. Dabei ist das völlig legal. Wir erklären die Gründe und verraten euch, was erlaubt ist und was nicht.

Kartenzahlung nicht möglich: Die häufigsten Gründe

Das Wichtigste schon mal vorab: Ein Recht auf Kartenzahlung gibt es nicht. Jeder Händler und jedes Restaurant hat das sogenannte „Recht auf Vertragsfreiheit“ und kann demnach die Bedingungen für den Zahlungsweg für seinen Laden selbst bestimmen. Wird eine Kartenzahlung verweigert, gibt es verschiedene Gründe:

Gebühren: Jede Kartenzahlung kostet die Gastronomen Geld. Bei Kreditkarten sind es meist zwischen 1 bis 3 Prozent der Rechnungssumme, bei EC-Karten deutlich weniger. Diese Transaktionsgebühren wollen viele Restaurant-Besitzer vermeiden. Zusätzlich verlangen Anbieter von Kartenlesegeräten Gebühren für die Bereitstellung und Wartung von Terminals.

Ohne Internet läuft nichts. Kartenlesegeräte benötigen eine stabile Verbindung zum Datennetz, um Transaktionen durchzuführen. Viele Betreiber geben schlechte Internetverbindungen als Grund an, warum Kartenzahlungen bei ihnen technisch nicht möglich seien. Hinzu kommen Stromausfälle oder defekte Geräte – jeder Ausfall stört den Betriebsablauf und kostet Umsatz.

Defekte Kartenlesegeräte und Ausfälle: Immer wieder gibt es technische Störungen bei Kartenlesegeräten bestimmter Hersteller. 2022 gab es beispielsweise einen deutschlandweiten Ausfall, bei dem Läden mit den entsprechenden Geräten über mehrere Tage hinweg keine Kartenzahlung anbieten konnten.

Immer wieder gibt es technische Störungen bei Kartenlesegeräten bestimmter Hersteller. 2022 gab es beispielsweise einen deutschlandweiten Ausfall, bei dem Läden mit den entsprechenden Geräten über mehrere Tage hinweg keine Kartenzahlung anbieten konnten. Sinkende Trinkgeldeinnahmen: Ein oft genanntes Argument, welches sich nur schwer belegen lässt. Viele neue Kassensysteme und Terminals bieten die Möglichkeit und digital Trinkgeld zu geben.

Ein oft genanntes Argument, welches sich nur schwer belegen lässt. Viele neue Kassensysteme und Terminals bieten die Möglichkeit und digital Trinkgeld zu geben. Komplexe Verwaltung: Die Verwaltung ist oft sehr komplex, weshalb viele Gastronomen Bargeld bevorzugen. Jede Kartenzahlung muss abgerechnet, verschiedene Gebührenmodelle verwaltet und technische Updates durchgeführt werden.

Diese Kartenzahlung-Bedingungen sind erlaubt

Restaurants, Cafés und andere Händler können Kartenzahlung an Bedingungen knüpfen. In vielen Läden seht ihr Schilder wie „Kartenzahlung erst ab 10 Euro". Das ist völlig rechtens. Händler dürfen durch ihre Vertragsfreiheit selbst bestimmen, ab welchen Beträgen sie Kartenzahlung anbieten. Die oft genannte 10-Euro-Grenze ist also kein Trick, sondern erlaubt.

Extra-Gebühren hingegen sind verboten. Weder Restaurants noch andere Händler dürfen zusätzliche Gebühren für Kartenzahlung verlangen. Seit Januar 2018 ist es in Deutschland verboten, für gängige Bezahlwege Extra-Entgelt zu erheben. Wer trotzdem Aufschläge verlangt, handelt rechtswidrig.

Bargeld vergessen im Restaurant: Was ihr auf keinen Fall tun dürft

Schöner Abend, gutes Essen und dann stellt sich heraus, dass keine Kartenzahlung möglich ist. Das entbindet euch leider nicht von der Zahlungspflicht. Wer im Restaurant bestellt und konsumiert hat, muss zahlen – egal, welche Zahlungsmittel der Wirt akzeptiert. Verlasst ihr das Lokal bewusst, ohne zu zahlen, macht ihr euch strafbar wegen Betruges nach § 263 StGB. Dem Wirt entsteht ein Schaden, und euch drohen Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren.

Achtung Mythos! Der oft im Internet verbreitete Mythos „Dreimal 'Zahlen' rufen, dann darf man gehen" ist rechtlich falsch. Auch wenn der Kellner nicht kommt oder das Personal überfordert ist – die Rechnung bleibt bestehen. Restaurants können bei Verdacht auf Zechprellerei die Polizei rufen.

Nur in extremen Fällen – etwa nach mindestens 30 Minuten Wartezeit und mehrfachen erfolglosen Zahlungsaufforderungen unter Zeugen – könnt ihr das Restaurant verlassen. Aber auch dann müsst ihr eure Kontaktdaten an der Bar hinterlassen, damit eine Rechnung gestellt werden kann.