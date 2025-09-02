Bargeld hat ausgedient: Deutsche wenden sich ab

Selbst Kleinstbeträge zahlen Deutsche oft nicht mehr bar.

Immer mehr Menschen nutzen die Kartenzahlung auch für kleine Einkäufe. Neue Zahlen zeigen, wie stark sich das Verhalten zuletzt verändert hat.

Mini-Beträge fast nur noch elektronisch bezahlt

Die Deutschen zahlen nicht nur häufiger mit Karte, sondern auch für immer geringere Beträge. Im ersten Halbjahr 2025 lag der durchschnittliche Zahlbetrag per Girocard bei lediglich 37,28 Euro. Das ist ein neuer Tiefstand. Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 39,04 Euro.

Selbst für Kaugummi, Kaffee oder eine Fahrkarte werden keine Münzen und Scheine mehr verwendet, sondern lieber eine elektronische Zahlvariante und das Kartenlesegerät.

Besonders beliebt ist das kontaktlose Zahlen. 87 Prozent aller Girocard-Transaktionen wurden per Auflegen abgewickelt, sei es mit der Karte selbst, dem Smartphone oder einer Smartwatch.

Händler stellen sich darauf ein: In Deutschland stehen inzwischen mehr als 1,25 Millionen aktive Terminals zur Verfügung, ein neuer Höchststand. Viele davon stammen inzwischen von internationalen Netzbetreibern, die die Girocard in ihre Systeme integrieren.

Kartenzahlung als Alltagslösung

Kartenzahlung ist längst nicht mehr nur für hohe Summen oder Großeinkäufe im Supermarkt reserviert. Sie wird zur Standardlösung für den Alltag. Ob in Bäckereien, am Kiosk oder beim Snackautomaten – überall, wo früher Kleingeld gezählt wurde, geht es heute schneller per Karte. Das klassische Barzahlen verliert damit weiter an Relevanz.

Die Girocard bleibt das wichtigste Zahlungsmittel im deutschen Einzelhandel. Mit 4,04 Milliarden Transaktionen im ersten Halbjahr 2025 verzeichnet das System ein Plus von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der damit erzielte Umsatz lag bei rund 150,7 Milliarden Euro. Das entspricht einem leichten Anstieg von 0,4 Prozent (Quelle: Girocard).