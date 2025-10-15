Bargeld nur noch bis Ende Oktober: Rentner müssen schnell aktiv werden

Rente wird nicht länger bar ausgezahlt.

Update: Die Deutsche Rentenversicherung teilt mit, dass Betroffene ihr bis zum 30. Oktober mitteilen sollen, auf welches Konto ihre Rente zukünftig überwiesen werden soll. Andernfalls wird sie nicht länger ausgezahlt und bleibt verwahrt, bis ein Konto vorliegt (Quelle: Deutsche Rentenversicherung).

Originalmeldung:

Heutzutage kaum noch zu glauben, aber Rentner können sich ihr Geld immer noch bar auszahlen lassen. Ein Bankkonto ist dafür nicht nötig. Die Deutsche Post stellt den entsprechenden Service jetzt allerdings zum Dezember 2025 ein. Die Gründe leuchten ein.

Deutsche Post macht Schluss mit Bargeld-Service

Die Deutsche Post bietet aktuell noch den Service „Zahlungsanweisung zur Verrechnung“ (ZzV) im Auftrag der Rentenversicherung an. Rentner bekommen hier einen Scheck zugestellt, den sie sich in einer Postbank-Filiale auszahlen lassen können.

Wie eine Sprecherin der Deutschen Post dem Stern mitteilt (via t-online), nutzen immer noch rund 3.300 Menschen den Service für ihre Rente. Im Februar 2024 waren es allerdings noch 5.600 Menschen. In den vergangenen Monaten seien die Kunden bereits mehrfach informiert worden, dass sie auf Überweisung auf ein Bankkonto umstellen müssen.

Sollten die übrigen Betroffenen bis Ende 2025 nicht aktiv werden, wird die Rente nicht länger ausgezahlt. Das Geld geht jedoch nicht verloren, es wird nur zurückgehalten und ausgezahlt, wenn ein Konto vorliegt.

Offenbar sind auch nicht nur Rentenempfänger vom Ende der ZzV betroffen. So hat das Jobcenter Wesermarsch eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der auch Bürgergeld-Bezieher ohne Konto vor dem Ende des Services gewarnt werden (Quelle: Jobcenter Wesermarsch).

Warum wird der Service der Deutschen Post eingestellt?

Eine ZzV hat einige Nachteile. Sie ist teuer, aufwendig und Betroffene müssen in den meisten Fällen sogar eine Gebühr zahlen, um ihr Geld abheben zu können. Laut t-online soll es auch gar nicht mehr viele Postbank-Filialen geben, in denen sich der Scheck überhaupt einlösen lässt.

In Deutschland und der EU hat jeder Mensch das Recht auf ein Bankkonto (auch wenn dafür Geld fällig wird). Zusammen mit den sinkenden Nutzerzahlen dürfte es kein Wunder sein, warum die Deutsche Post jetzt endgültig den Stecker zieht.

Dazu kommt, dass die Deutsche Post auch in ihrem Kerngeschäft, der Briefzustellung, längst starke Einschränkungen macht. So werden Briefe inzwischen nicht mehr garantiert am nächsten Werktag zugestellt, sondern können auch länger unterwegs sein.