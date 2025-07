Bargeld-Versorgung bröckelt: Bankkunden geraten immer stärker unter Druck

Verbraucherschützer warnen schon.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Zeit der Bankfiliale an jeder Ecke geht in Deutschland immer schneller zu Ende. Viele Geldinstitute schließen ihre Standorte, Kunden müssen längere Wege in Kauf nehmen – oder komplett auf Onlinebanking umsteigen.

Anzeige

Banken geben viele Standorte auf

Die Zahl der Bankfilialen in Deutschland sinkt weiter deutlich. Im vergangenen Jahr wurden laut Bundesbank mehr als 1.600 Standorte aufgegeben, was einem Minus von mehr als 8 Prozent entspricht. Damit beschleunigt sich der Rückzug der Banken nochmals im Vergleich zu den Vorjahren. Ausschlaggebend sind vor allem zwei Faktoren: die zunehmende Verlagerung des Bankgeschäfts ins Internet und der Druck, die Kosten im Filialbetrieb zu senken (Quelle: Bundesbank).

Besonders aggressiv gingen die Großbanken vor. Allein auf sie entfielen über 1.200 der geschlossenen Filialen. Dabei spielte vor allem die Deutsche Bank eine wichtige Rolle, die das Filialnetz der übernommenen Postbank spürbar verkleinert hat. Sparkassen und Genossenschaftsbanken hingegen halten sich beim Rückzug bislang etwas zurück. Zwar reduzierten auch sie ihre Standorte, doch fiel der Rückgang im Jahr 2024 hier vergleichsweise moderat aus.

Mit knapp 7.000 Filialen sind die Sparkassen in Deutschland weiterhin der größte Anbieter vor Ort. Die Volks- und Raiffeisenbanken folgen mit etwas mehr als 6.400 Standorten dahinter. Die Großbanken betreiben dagegen nur noch gut 3.200 Filialen. Besonders auf dem Land bedeutet das für viele Kunden längere Wege zum nächsten Geldautomaten oder Berater.

Anzeige

Bank-Service in der Fläche wird zur Ausnahme

Für Verbraucher bedeutet der Filialabbau vor allem eines: Persönliche Bankgeschäfte werden schwieriger. Wer Beratung oder Bargeldversorgung vor Ort sucht, muss oft Umwege in Kauf nehmen. Besonders ältere Menschen und Bewohner ländlicher Regionen spüren die Folgen. Verbraucherschützer warnen bereits jetzt, dass der Rückzug der Banken nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit ist, sondern auch der Versorgungssicherheit.