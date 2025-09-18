Batterien wechseln bei Blink-Geräten: So geht's

Wenn eure Blink-Kamera schwächelt, ist ein Batteriewechsel fällig. Wir zeigen euch, wie ihr bei allen gängigen Blink-Modellen die Batterien tauscht.

Das braucht ihr für den Batteriewechsel bei eurem Blink-Gerät

Mit den richtigen Werkzeugen gelingt der Batteriewechsel an eurer Blink-Kamera ganz einfach. Bevor ihr loslegt, solltet ihr folgende Dinge bereithalten:

Neue AA-Lithium-Batterien (1,5 Volt) Wichtig: Nur nicht-wiederaufladbare Lithium-Batterien verwenden.

Wichtig: Nur nicht-wiederaufladbare Lithium-Batterien verwenden. Öffnungswerkzeug (bei manchen Modellen mitgeliefert) oder einen großen Schraubendreher.

(bei manchen Modellen mitgeliefert) oder einen großen Schraubendreher. Entriegelungsschlüssel (nur bei Video Doorbell nötig)

Blink Outdoor und Indoor (Dritte Generation): Batterien wechseln leicht gemacht

Die neueren Blink-Kameras für drinnen und draußen haben ein praktisches Drehverschluss-System. So geht ihr vor:

Trennt die Kamera zunächst von allen Halterungen und Zubehörteilen. Falls eure Kamera neu ist, entfernt den Plastikaufkleber auf der Rückseite – er zeigt euch die Drehrichtung an.

und Zubehörteilen. Falls eure Kamera neu ist, entfernt den Plastikaufkleber auf der Rückseite – er zeigt euch die Drehrichtung an. Dreht die hintere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn auf. Ihr könnt sie entweder mit den Fingern oder mit einem geeigneten Werkzeug drehen. Die Abdeckung lässt sich dann nach hinten wegziehen.

gegen den Uhrzeigersinn auf. Ihr könnt sie entweder mit den Fingern oder mit einem geeigneten Werkzeug drehen. Die Abdeckung lässt sich dann nach hinten wegziehen. Legt die beiden AA-Lithium-Batterien in das Batteriefach ein. Achtet dabei unbedingt darauf, dass die Plus- und Minus-Pole korrekt ausgerichtet sind – die Markierungen auf der Kamera müssen mit denen auf den Batterien übereinstimmen.

in das Batteriefach ein. Achtet dabei unbedingt darauf, dass die Plus- und Minus-Pole korrekt ausgerichtet sind – die Markierungen auf der Kamera müssen mit denen auf den Batterien übereinstimmen. Setzt die Rückabdeckung wieder auf und dreht sie im Uhrzeigersinn fest. Sie sollte bündig mit dem Kameragehäuse abschließen.

Blink Outdoor 4: Moderne Technik, andere Öffnung

Die Outdoor 4 hat ein etwas anderes System:

Verwendet das mitgelieferte Öffnungswerkzeug oder einen großen Schraubendreher, um die Schraube auf der Rückseite gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, bis sie sich frei bewegen lässt.

oder einen großen Schraubendreher, um die Schraube auf der Rückseite gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, bis sie sich frei bewegen lässt. Hebelt die hintere Abdeckung vorsichtig mit dem Werkzeug an und hebt sie ab.

vorsichtig mit dem Werkzeug an und hebt sie ab. Setzt die neuen A A-Lithium-Batterien polrichtig ein.

polrichtig ein. Richtet beim Schließen den Pfosten der Abdeckung am Schlüsselloch neben dem USB-Anschluss aus. Drückt die Abdeckung fest und dreht die Schraube etwa drei Mal im Uhrzeigersinn fest.

Video Doorbell: Entriegelungsschlüssel nicht vergessen

Bei der Video Doorbell ist der Prozess etwas aufwendiger:

Sucht den kleinen Entriegelungsschlüssel , der ursprünglich auf der Papierschablone in der Verpackung klebte. Ohne diesen könnt ihr die Türklingel nicht von der Montageplatte lösen.

, der ursprünglich auf der Papierschablone in der Verpackung klebte. Ohne diesen könnt ihr die Türklingel nicht von der Montageplatte lösen. Steckt den Entriegelungsschlüssel gerade in die entsprechende Öffnung an der Unterseite und drückt ihn hinein, um die Verriegelung zu lösen. Nun könnt ihr die Türklingel vorsichtig von der Wandhalterung abziehen.

und drückt ihn hinein, um die Verriegelung zu lösen. Nun könnt ihr die Türklingel vorsichtig von der Wandhalterung abziehen. Nutzt euren Fingernagel, um den grauen Verschluss an der Unterseite anzuheben und die wetterfeste Abdeckung zu lösen. Dreht die hintere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn auf.

auf. Tauscht die AA-Lithium-Batterien aus und achtet auf die korrekte Polung .

. Bringt die Rückabdeckung an, indem ihr die oberen Laschen in die Schlitze neben den Anschlussschrauben führt. Befestigt die Türklingel wieder an der Montageplatte. Drückt so lange, bis ihr ein Klicken hört.

Falls ihr noch ältere Blink-Kameras besitzt, wie XT2 und XT, haltet die Kamera mit der Rückseite zu euch, schiebt den grauen Schalter in Pfeilrichtung und zieht gleichzeitig die Batterieabdeckung nach oben.

Bei Indoor (Erste Generation) befindet sich der Riegel zum Öffnen an der Unterseite der Kamera.

Was tun bei Problemen?

Sollte eure Kamera nach dem Batteriewechsel nicht funktionieren, überprüft zunächst die Polung der Batterien. Manchmal hilft es auch, die Kamera kurz vom System zu trennen und neu zu verbinden. Bei anhaltenden Problemen wendet euch an den Blink-Kundenservice.