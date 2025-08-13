Bei Aldi: Günstiges Sparangebot gibt’s jetzt rund um die Uhr

Aldi Talk ändert seine Strategie bei den Jahrestarifen.

Der Discounter geht einen ungewöhnlichen Schritt und macht seine Jahrestarife dauerhaft verfügbar. Bisher war das Angebot von Aldi Talk nur zeitweise buchbar.

Aldi Talk: Jahrestarifen rund ums Jahr zu haben

Lange galten die Jahrespakete von Aldi Talk als klassische Aktionsware. Für ein paar Wochen buchbar, dann wieder verschwunden. Doch inzwischen sieht alles danach aus, als hätte der Discounter dieses Prinzip dauerhaft über Bord geworfen. Auf der offiziellen Webseite fehlt mittlerweile jeder Hinweis auf einen Aktionszeitraum. Die Pakete stehen nun also das ganze Jahr über zur Verfügung.

Wer ein Jahrespaket von Aldi Talk haben möchte, muss nicht mehr auf bestimmte Verkaufsphasen achten. Erste Hinweise darauf gab es schon Mitte Juli. Da zeigte sich bereits, dass die Pakete auch nach Ende der letzten Aktion weiterhin verkauft wurden. Aldi hat die Umstellung bisher aber nicht offiziell kommuniziert.

Aldi Talk: Preise und Leistung bleiben stabil

Inhaltlich hat sich bei den Paketen nichts verändert. Aldi Talk bietet drei Varianten mit Allnet-Flat und Datenvolumen für 365 Tage. Wer das XS-Paket wählt, zahlt 69,99 Euro für 40 GB. Das Paket S kostet 99,99 Euro und bietet 200 GB. Für 149 Euro gibt es im Tarif L satte 350 GB (Quelle: Aldi Talk).

Das Datenvolumen lässt sich flexibel über das Jahr hinweg aufbrauchen, es gibt also keine Beschränkung pro Monat. Wer das Limit früher erreicht, kann in einen anderen Jahrestarif wechseln oder zusätzliche Datenpakete nachladen.

Alle Pakete nutzen das o2-Netz von Telefónica mit bis zu 100 Mbit/s, 5G ist inklusive. EU-Roaming ist ebenfalls Teil des Pakets, das nach einem Jahr automatisch ausläuft, sofern kein ausreichendes Guthaben vorhanden ist.